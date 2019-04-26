ЦБ оставил ставку неизменной. Все ждут от регулятора, когда он начнет ее снижать

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ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,75% на фоне низкой инфляции и слабого спроса. Экономисты теперь ждут, что регулятор начнет снижение ставки в ближайшие месяцы. А значит, подешевеют кредиты и ипотека. В долгосрочной перспективе снижение поддержит рубль.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что двух повышений ставки в сентябре и декабре 2018 года было достаточно, чтобы ограничить разовые проинфляционные факторы. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II и III кварталах 2019 года.

"В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. Текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России, - говорится в сообщении банка. - В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне".

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к целевому уровню 4% в первой половине 2020 года.

Экономисты, опрошенные агентствами Блумберг и Рейтер, ожидали, что ставка останется неизменной. Главный вопрос: даст ли ЦБ сигнал об изменении своей политики в будущем?

Это заседание совета директоров ЦБ может стать "поворотным моментом" для многих экономистов и экспертов, которые еще в конце марта ждали, что ЦБ начнет снижать ставку лишь в четвертом квартале 2019 года, пишут экономисты Росбанка в своем отчете. Но сейчас для ЦБ открылась возможность снизить ставку уже в третьем квартале или даже раньше, пишут экономисты банка.

В Росбанке полагают, что рынок уже начал оценивать такую возможность.

По данным Росстата, с 16 апреля по 22 апреля, цены в России выросли всего на 0,2% с 1 по 22 апреля, а с начала года по 22 апреля - на 2%.

Главный экономист банка "ВТБ Капитал" Александр Исаков в своем отчете пишет, что пик роста цен, связанный с повышением НДС, уже был пройден, а с апреля годовые темпы роста начнут замедляться.

Экономисты Райффайзенбанка подсчитали, что в годовом выражении инфляция начала снижаться на прошлой неделе. "Цены на большинство продуктов, которые входят в расчет недельной инфляции, замедляют рост год к году, и практически нет ни одного товара, который дорожает", - пишут они.

В Росбанке объясняют, что замедлению инфляции в будущем может способствовать хорошая погода, которая приведет к хорошему урожаю, а также заморозка цен на бензин, которая, по соглашению правительства и нефтяных компаний, будет действовать до июля.

В Росбанке также отмечают, что на решение ЦБ ускорить снижение ставок может повлиять и внешний фон: санкционная риторика стала мягче, а цены на нефть остаются на высоком уровне.

Почему ЦБ не снизил ставку в апреле?

В Райффайзенбанке полагают, что пока говорить о снижении ставки рано. Экономисты объясняют, что "контрольной точкой" для проверки того, действительно ли инфляция устойчиво снижается, станет июль. Тогда будут индексированы тарифы ЖКХ, причем цены на них вырастут сильнее, чем год назад. В банке полагают, что это вряд ли приведет к росту цен, но ЦБ может подождать до июля.

Главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова пишет, что ЦБ вряд ли сможет оценить общее влияние повышения НДС на цены до второго квартала 2019 года. Имеется в виду, что пока нет статистики даже за первый месяц квартала - апрель.

Еще одним фактором могут стать инфляционные ожидания населения: иными словами, то, как жители России оценивают рост цен и чего ждут.

Медианная оценка инфляции населением на ближайшие 12 месяцев снизилась с 10,1% в феврале до 9,1% в марте. Сам ЦБ в отчете об инфляционных ожиданиях населения называет их завышенными. Евдокимова напоминает, что в начале 2018 года, когда ЦБ уверенно снижал ставки, инфляционные ожидания были на уровне 8,5%.

Кроме того, ЦБ волнуется по поводу продолжающегося роста потребительского кредитования, которое регулятор пытается сдержать.

Что изменит смягчение риторики ЦБ?

Смягчение риторики ЦБ в целом может поддержать курс рубля в перспективе нескольких месяцев, сказала Евдокимова. При этом она не ждет укрепления национальной валюты сразу после заявления ЦБ.

Доходность облигаций связана со ставками на рынках, поясняет он. Если ЦБ заявляет, что ставки будут снижаться, то доходности облигаций также будут снижаться, а их цена, соответственно, расти. Иностранные инвесторы, по ее словам, могут захотеть купить бумаги, пока их цена не выросла, а доходность не упала. Приток этих денег на рынок может поддержать российскую валюту, поясняет Евдокимова.

Традиционно от снижения ставки также зависят ставки по кредитам и вкладам. Снижение ставки ЦБ может привести к тому, что кредиты станут дешевле.

По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам в рублях на срок до года в феврале 2019 года составила 15,5%. В марте ставка по ипотечным кредитам начала расти: она составила 10,1% против 9,8% в феврале.