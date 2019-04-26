Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ) о защите деловой репутации, поданный против "Новой газеты" из-за статьи о пытках задержанного в Магнитогорске.

По информации издания, 13 марта ФСБ подала иск к газете и ее корреспонденту Ивану Жилину. В иске были указаны два материала о гражданине Кыргызстана Хуснидине Зайнабидинове, задержанном вскоре после взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря прошлого года.

В материалах "Новой" говорилось о том, что мужчину якобы пытали местные силовики, требуя признать вину в причастности к взрыву. Издание ссылалось на супругу Зайнабидинова.

Как передает корреспондент издания из зала суда, судья признала опубликованную информацию порочащей деловую репутацию ФСБ и обязала "Новую" удалить с сайта оба материала и страницу из PDF-версии, а также опубликовать опровержение.

Защита издания намерена обжаловать судебное решение. Адвокаты отмечали, что корреспондент Иван Жилин не делал своих выводов, а лишь сообщил информацию, которая ему поступила.

Как сообщает "Медиазона", юрист "Новой газеты" Екатерина Седова говорила о готовности заключить мировое соглашение, однако истец отказался от этого.

"Сведения не соответствует действительности, по крайней мене, отсутствуют доказательства примечания пыток со стороны ФСБ", - цитирует издание представителя ведомства.

Истцы также утверждали, что журналист не предпринял достаточные меры для проверки информации о пытках, а сам Хуснидин Зайнабидинов во время проверки сказал, что выдумал рассказ о пытках, чтобы его не экстрадировали.

Юрист "Новой газеты", в свою очередь, настаивала на том, что речь идет об общественно значимой теме, а журналист передавал информацию, рассказанную супругой задержанного.

31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске прогремел мощный взрыв, погибли 39 человек. Позднее СМИ сообщили о том, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), однако в СКР заявили, что приоритетной версией является взрыв бытового газа.