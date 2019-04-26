На ракетном заводе "Красмаш" вспыхнул сильный пожар: горит склад холодильников

Правообладатель иллюстрации Dmitry Marmyshev/Tass

Цех по производству холодильных установок загорелся на оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске, сообщает МЧС. Площадь пожара превысила 20 тыс. квадратных метров, кровля здания частично обрушилась.

Пожар произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории завода, пояснили в пресс-службе правительства региона.

В соцсетях появляются фотографии и видеозаписи с места пожара, на которых видно, как над городом поднимается плотное облако черного дыма.

Пожару присвоен четвертый, повышенный номер сложности. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют около ста человек. На место ЧП направлена лаборатория, которая замеряет предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

На заводе "Красмаш" производится ракетно-космическая техника, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Кроме того, предприятие производит модули разгонного блока для космических ракет "Зенит" и "Протон". Завод также известен тем, что изготовил факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Marmyshev/TASS

Источник агентства РИА Новости в экстренных службах сообщил, что цеха по сборке баллистических ракет находятся примерно в одном километре от горящего цеха. По его словам, угрозы детонации ракет нет, они не снабжены боеголовками.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска, пожар не угрожает жилым районам, эвакуация не требуется.