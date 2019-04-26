"Транснефть": идущую через Беларусь нефть загрязнили умышленно

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Нефть в трубопроводе "Дружба", по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу, загрязнили умышленно, заявил советник президента "Транснефть" Игорь Демин. О загрязнении стало известно 19 апреля.

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, в офисах нескольких частных организаций в Самаре ведутся следственные действия, заявил советник президента "Транснефть" Игорь Демин.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - сказал представитель "Транснефти".

"Самаратранснефть-терминал" (СТНТ), по данным СПАРК, входит в группу компаний "Петронефть", владельцем которой до января 2019 года был самарский предприниматель Роман Трушев. СТНТ является оператором НПЗ в селе Николаевка Волжского района Самарской области.

В январе 2019 года у СТНТ появились три новых совладельца с равными долями, а Трушев вышел из капитала компании. В марте СТНТ вступило в процедуру банкротства.

Замгендиректора компании "Самаратранснефть-терминал" Антон Томилов в разговоре с РБК назвал некорректной информацию о том, что нефть была загрязнена по вине СТНТ.

По его словам, узел "Самара-Унеча" (ранее сообщалось, что загрязнение произошло именно на этом участке) сменил владельцев два раза и сейчас принадлежит компании "Нефтеперевалка".

Томилов заявил, что у СТНТ сейчас нет собственного подключения к трубопроводу "Транснефти". Он подтвердил, что на территории узла "Самара-Унеча" проходит проверка, но отметил, что СТНТ к следственным действиям не привлекалась.

"Дружба" перекрыта

О загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" вечером 19 апреля сообщил белорусский госконцерн "Белнефтехим". В компании заявили, что содержание хлорорганических соединений в российском сырье превышает допустимые значения в десятки раз.

Через два дня "Транснефть" признала, что по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" - южному участку трубопровода "Дружба" - действительно поступает некачественная нефть. Отраслевые СМИ впоследствии сообщили, что источник загрязнения обнаружен под Самарой.

Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в резервуарах на белорусском участке "Дружбы" скопилось около 1 млн тонн загрязненной нефти.

В связи с загрязнением нефти в Беларуси был остановлен Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Руководство завода заявляло, что из-за поступления загрязненной нефти на предприятии сломалось дорогое оборудование. Загрузку еще одного НПЗ - "Нафтана", находящегося в Новополоцке на севере страны - снизили, чтобы избежать повреждения оборудования.

Объемы производства нефтепродуктов в Беларуси сократились, и Минск на время остановил экспорт топлива в Украину, Польшу и страны Балтии.

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24 апреля Польша перестала принимать нефть по южному участку "Дружбы". Польский оператор нефтепровода PERN заявил, что не может принимать загрязненную нефть, из-за которой может сломаться оборудование на местных НПЗ. Компания "Гомельтранснефть Дружба" подтвердила, что трубопровод к западу от Мозыря остановлен.

Импорт российской нефти приостановила также Чехия, Словакия и Германия, сообщало Рейтер со ссылкой на неназванные источники. По данным агентства, западные компании могут обратиться с требованиями о компенсации ущерба. Ранее о намерении требовать компенсации сообщали также в Беларуси.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил в пятницу 26 апреля, что стабильная работа нефтепровода "Дружба" будет полностью восстановлена в течение двух недель.

Минск еще в начале года решил искать альтернативные каналы импорта нефти. Власти Беларуси рассматривают возможность покупки нефти через порты Балтии и Одессы.

Новое обострение

Инцидент с загрязнением нефти произошел на фоне очередного ухудшения отношений между Беларусью и Россией. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что Минск недоволен налоговым маневром в российской нефтяной отрасли, в результате которого стоимость нефти для Беларуси вырастет.

Лукашенко настаивает, что налоговый маневр нарушает соглашения Евразийского экономического союза об общем рынке. В российском правительстве отвечают, что это внутреннее дело России. Белорусскому президенту напоминают о больших объемах финансовой помощи и просят предоставить план более интенсивной интеграции.

После отказа Москвы компенсировать потери белорусского бюджета от налогового маневра Минск решил повысить тариф на прокачку российской нефти.

Также отношения напряжены из-за отношений МИД Беларуси с новым послом России Михаилом Бабичем, которые периодически обмениваются резкими заявлениями.