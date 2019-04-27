Взрывы в Шри-Ланке: полиция вступила в перестрелку с подозреваемыми

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности по всей Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки вступила в перестрелку с вооруженной группой на востоке страны во время рейда, связанного с взрывами, которые произошли в прошлое воскресенье и унесли жизни по меньшей мере 250 человек.

Полиция сообщила, что офицеры действовали по наводке, а вооруженная группа, на след которой они вышли в городе Калмунай, произвела взрыв, после чего началась перестрелка.

Более полной информации полицейские не предоставили, а местные СМИ сообщили, что погиб один мирный житель и несколько предполагаемых боевиков. Агентство EFE передает, что в результате стрельбы и взрывов погибли по меньшей мере трое, еще трое ранены.

Во время другого рейда были обнаружены взрывчатка и флаги "Исламского государства" (группировка запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за взрывы.

Агентство Франс пресс со ссылкой на власти сообщает, что убиты двое предполагаемых боевика "Исламского государства".

На этой неделе стало известно, что власти Шри-Ланки получали предупреждения спецслужб о готовящихся атаках. Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе заявил Би-би-си, что не был в курсе этих предупреждений.

Последующие скоординированные взрывы, осуществленные смертниками на Пасху в фешенебельных отелях и церквях, унесли жизни как минимум 250 человек.

Власти Шри-Ланки направили около 10 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране на поиски тех, кто может быть причастен к нападениям, а также для обеспечения безопасности. Вокруг мечетей была усилена охрана во время пятничных молитв (мусульмане составляют меньшинство в Шри-Ланке).

В пятницу было произведено 10 арестов, после чего число задержанных выросло до 80.

Президент Шри-Ланки Митрипала Сирисена сообщил журналистам, что, по данным спецслужб, в стране было 130 подозреваемых, связанных с "Исламским государством", и 70 из них все еще находятся на свободе.

Ранее стало известно, что глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару ушел в отставку из-за того, что его подчиненные не смогли предотвратить серию взрывов.

Группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (организация запрещена в России как террористическая) может быть причастна к серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки в воскресенье, сообщили ранее местные власти. Местные экстремисты не могли совершить настолько масштабное нападение в одиночку, они были связаны с международной сетью, уверены власти страны.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения и опубликовала видео с изображением восьми человек, якобы участников нападений, однако не представила никаких доказательств.