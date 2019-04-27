Варвара Караулова, пытавшаяся сбежать в Сирию, вышла из колонии

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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку сбежать в Сирию и примкнуть к запрещенному в России "Исламскому государству", освобождена из колонии в Вологде. Ранее суд принял решение освободить ее условно-досрочно.

Караулову, после ареста сменившую имя на Александру Иванову, встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину, передает корреспондент РИА Новости. Разговаривать с журналистами Караулова не стала. Она только сказала, что счастлива.

16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство Карауловой об условно-досрочном освобождении (УДО).

Прокурор и администрация исправительной колонии №1 в Вологодской области, где отбывала наказание бывшая студентка МГУ, была против УДО. Представитель колонии говорил, что осужденная характеризуется отрицательно, поскольку имеет два непогашенных взыскания.

Первое взыскание было наложено за то, что Караулова шла по плацу одна, тогда как по правилам можно передвигаться только вдвоем-втроем, рассказывал Димони.

Второе взыскание было связано с тем, что у Карауловой во время работы в раскроечном цеху не были застегнуты пуговицы на спецодежде. Третье - "в отряде прилегла на кровать и слегка коснулась головой подушки".

Выступая в суде, Караулова назвала "самой большой глупостью", которую она когда-либо делала в жизни, то, за что ее лишили свободы.

"Все эти 3,5 года [в колонии] были по-настоящему тяжелыми, может, не столько для тебя, сколько для близких. Мне тяжело находиться под этим вниманием, контролем, когда каждый взгляд просматривается, где тяжело не совершить ошибку. Я понимаю, что больше нужна дома, чем здесь. Я нужна своим близким. Я работать хочу, хочу пойти учиться", - говорила она.

Отец Карауловой говорил, что не ожидал такого решения суда.

Караулова продолжит обучение в московском университете "Синергия", а не в МГУ, говорил первый проректор вуза Артем Васильев. В МГУ же сказали, что их бывшая студентка может восстановиться у них.

Студентка второго курса МГУ Варвара Караулова пропала в мае 2015 года. Как стало известно, что она тайно улетела в Турцию и была там задержана при попытке перейти через границу с Сирией.

Из Турции Караулову депортировали в Россию, где она попала под наблюдение ФСБ.

В октябре 2015 года она была арестована по обвинению в попытке примкнуть к "Исламскому государству" (запрещено в России). В декабре 2016 года суд приговорил ее к 4,5 годам колонии.