В проекте "Голос.Дети" победила дочь Алсу. Первый канал перепроверяет итоги голосования

View this post on Instagram

я бы многое могла сказать.. но, я промолчу. я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. и это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. для всей нашей команды вчера был очень трудный день. особенно для @lobodaofficial но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! не осуждайте! у меня все. я думаю, для нас история «голоса» окончена. спасибо всей нашей команде, особенно @arteminyan1 за самоотверженность в музыке! и нашим @nstepanov_official @burda80 @ovechkin_n @temakolesnyk @aleksandrmazhugo @tina_antonenko_makeup я вас всех ❤️ и огромное уважение и любовь @meladzevalerian и @pelageya_insta