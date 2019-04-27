Стрельба в синагоге в Калифорнии: один человек погиб, трое ранены

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Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в синагоге городка Поуэй, расположенного в 40 км от американского города Сан-Диего. В синагоге праздновался последний день еврейской пасхи (песах).

Мэр Поуэя, в котором живет около 50 тыс. человек, подтвердил телеканалу Си-эн-эн гибель одного человека и заявил, что нападение совершено на почве расовой и религиозной ненависти. По его мнению, это следует из слов, произнесенных нападавшим, когда тот вошел в синагогу.

Шериф Сан-Диего Билл Гор сообщил, что задержан 19-летний мужчина, житель Сан-Диего. Сейчас изучаются его сообщения в соцсетях и проверяется на достоверность некое открытое письмо, опубликованное в интернете.

Как сообщается, нападавший был вооружен винтовкой типа AR-15.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нападение произошло в синагоге городка Поуэй

Представитель местной больницы сообщил агентству Рейтер, что примерно в 12:30 по местному времени туда поступило четверо пострадавших. Он отказался сообщить какие-либо подробности об их возрасте, поле и состоянии здоровья.

"У нас было четыре человека с огнестрельными ранениями. Один человек действительно скончался. Раввин ранен в руку. Как я понимаю, остальные ранения не представляют угрозы жизни", - сказал мэр города Поуэй Стив Ваус телеканалу MSNBC.