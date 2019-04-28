В британской столице стартовал Лондонский марафон-2019
В воскресенье в британской столице стартовал 39-й Лондонский марафон, в котором в этом году участвует больше 40 тысяч человек.
Теннисист Энди Маррей дал сигнал старта марафона в 09.05 по местному времени (11.05 по Москве).
Лондонский марафон - одно из самых престижных соревнований легкоатлетов, в котором участвуют многие великие бегуны. В прошлом году победителем среди мужчин стал Элиуд Кипчоге из Кении, среди женщин первой стала соотечественница Кипчоге Вивиан Черуйот.
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Маршрут марафона проходит по берегам Темзы, мимо Тауэра, Биг-Бена и других туристических достопримечательностей. Финиш — возле Букингемского дворца.
Рекорды и битва великих
В этом году участники ставят целью побить более 80 рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннесса.
Чемпион мира по бегу среди мужчин Элиуд Кипчоге и легендарный бегун Мо Фара возглавляют список профессиональных спортсменов, участвующих в марафоне, их поединок - одно из самых ожидаемых событий этого забега.
Кипчоге поставил целью добиться четвертой победы в марафоне, в котором он участвует уже пять лет. Его личный рекорд, поставленный в 2013 году на Берлинском марафоне, до сих пор никем не побит.
Мо Фара обещал побить свой собственный британский рекорд.
Восьмикратный победитель отдельного марафона среди инвалидов-колясочников Дэвид Уэйр участвует в марафоне 20-й раз подряд. Он уже семь раз выигрывал гонку на инвалидных колясках.
В женскую команду профессиональных спортсменок в этом году включены четыре из 10 самых быстрых женщин мира.
Этот список возглавляет победительница марафона прошлого года Вивиан Черуйот, которая вступит в поединок с мировой рекордсменкой Мэри Джепкосгеи Кейтани из Кении - еще одно самое ожидаемое сражение этого забега.
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В Лондонском марафоне дважды побеждали легкоатлеты из России. В 1991 году первым финишировал Яков Толстиков (2:09:17), а в 2010-м женский зачет выиграла Лилия Шобухова (2:22:00).
Благотворительность
С начала проведения марафона в 1981 году на цели благотворительности его участниками и организаторами собрано около 1 миллиарда фунтов.
Говоря о сумме пожертвований, собранных с помощью Лондонского марафона, мэр Лондона Садик Хан заявил: "Это удивительное достижение, и я поздравляю всех, усилиями которых Лондонский марафон стал известным всему миру спортивным и благотворительным событием, помогая миллионам людей за последние 38 лет".
"Никакое другое массовое мероприятие не может собрать столько средств, как Лондонский марафон, - говорит директор марафона Хью Брашер. - Мы хотели бы поблагодарить всех его участников, организаторов и всех, кто пожертвовал свои средства".