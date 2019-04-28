Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элиуд Кипчоге и Мо Фара у Тауэрского моста перед началом Лондонского марафона

В воскресенье в британской столице стартовал 39-й Лондонский марафон, в котором в этом году участвует больше 40 тысяч человек.

Теннисист Энди Маррей дал сигнал старта марафона в 09.05 по местному времени (11.05 по Москве).

Лондонский марафон - одно из самых престижных соревнований легкоатлетов, в котором участвуют многие великие бегуны. В прошлом году победителем среди мужчин стал Элиуд Кипчоге из Кении, среди женщин первой стала соотечественница Кипчоге Вивиан Черуйот.

Маршрут марафона проходит по берегам Темзы, мимо Тауэра, Биг-Бена и других туристических достопримечательностей. Финиш — возле Букингемского дворца.

Рекорды и битва великих

В этом году участники ставят целью побить более 80 рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

Чемпион мира по бегу среди мужчин Элиуд Кипчоге и легендарный бегун Мо Фара возглавляют список профессиональных спортсменов, участвующих в марафоне, их поединок - одно из самых ожидаемых событий этого забега.

Кипчоге поставил целью добиться четвертой победы в марафоне, в котором он участвует уже пять лет. Его личный рекорд, поставленный в 2013 году на Берлинском марафоне, до сих пор никем не побит.

Мо Фара обещал побить свой собственный британский рекорд.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мо Фара хочет побить собственный рекорд

Восьмикратный победитель отдельного марафона среди инвалидов-колясочников Дэвид Уэйр участвует в марафоне 20-й раз подряд. Он уже семь раз выигрывал гонку на инвалидных колясках.

В женскую команду профессиональных спортсменок в этом году включены четыре из 10 самых быстрых женщин мира.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вивиан Черуйот и Мэри Кейтани - кто кого?

Этот список возглавляет победительница марафона прошлого года Вивиан Черуйот, которая вступит в поединок с мировой рекордсменкой Мэри Джепкосгеи Кейтани из Кении - еще одно самое ожидаемое сражение этого забега.

В Лондонском марафоне дважды побеждали легкоатлеты из России. В 1991 году первым финишировал Яков Толстиков (2:09:17), а в 2010-м женский зачет выиграла Лилия Шобухова (2:22:00).

Благотворительность

С начала проведения марафона в 1981 году на цели благотворительности его участниками и организаторами собрано около 1 миллиарда фунтов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Важная часть Лондонского марафона - необычные костюмы участников. В прошлом году в апреле стояла рекордно жаркая погода, и бежать в таком костюме было непросто. В этом году в Лондоне прохладно и ветрено

Говоря о сумме пожертвований, собранных с помощью Лондонского марафона, мэр Лондона Садик Хан заявил: "Это удивительное достижение, и я поздравляю всех, усилиями которых Лондонский марафон стал известным всему миру спортивным и благотворительным событием, помогая миллионам людей за последние 38 лет".

"Никакое другое массовое мероприятие не может собрать столько средств, как Лондонский марафон, - говорит директор марафона Хью Брашер. - Мы хотели бы поблагодарить всех его участников, организаторов и всех, кто пожертвовал свои средства".