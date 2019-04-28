Правообладатель иллюстрации Reuters

Американский экс-сенатор Ричард Лугар, много занимавшийся проблемами разоружения, скончался в США в возрасте 87 лет, сообщил Lugar Center, некоммерческий аналитический центр в Вашингтоне, в котором отставной сенатор служил почетным президентом.

Республиканец Ричард Лугар был одним из основателей программы сокращения ядерных вооружений в России и других бывших советских республиках.

Лугар несколько десятилетий работал в комитете Сената по международным делам и дважды (с 1985 по 1987 год и с 2003 по 2007 год) был его председателем. Он избирался сенатором от штата Индиана шесть раз, а также был мэром Индианаполиса.

Вместе с сенатором-демократом Сэмом Нанном Ричард Лугар стал соавтором программы по утилизации списанного ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки. Программа Нанна-Лугара была принята Конгрессом США в 1991 году и особенно широко применялась в странах бывшего СССР, у которых в то время не хватало средств на ликвидацию и даже на соответствующую охрану этих опасных материалов.

Для изучения хода реализации этой программы Лугар неоднократно бывал в России. В одной из таких поездок, в 2005 году, его сопровождал Барак Обама, тогда молодой сенатор от штата Иллинойс; этот эпизод описан в книге "Дерзость надежды" будущего (на тот момент) президента США.

Лугар также поддерживал усилия по ликвидации режима апартеида в Южной Африке и отстранения от власти в 1986 году коррумпированного и автократичного президента Филиппин Фердинанда Маркоса.

В 1996 году Лугар претендовал на пост президента, но безуспешно. В 2012 году Лугар не сумел переизбраться в Сенат из-за подъема консервативной "Чайной партии", критиковавшей его за невнимание к нуждам жителей Индианы и многочисленные компромиссы с демократической администрацией Обамы.

Как говорится в сообщении Центра Лугара, бывший сенатор умер утром 28 апреля от осложнений от болезни.