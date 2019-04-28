Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Явка была самой высокой с 2008 года, особенно высокой в Мадриде и Каталонии

На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия не получила абсолютное большинство мест с парламенте. Чтобы сформировать правительство, ей потребуется поддержка других партий. Главной сенсацией стала ультраправая партия Vox, она впервые проходит в парламент, набрав 10% голосов.

По итогам подсчета 66,3% бюллетеней, социалисты получили 29,3% голосов.

Правоцентристская Народная партия, неоднократно сменявшая социалистов у власти со времени перехода к демократии после диктатуры Франко, показала наихудший результат в своей новейшей истории - 16,8% голосов. Многие считают, что у нее отобрали голоса ультраправые.

Как и в других европейских странах, в Испании резко выросла популярность радикальных правопопулистских политических сил.

Партия Vox выступает против мультикультурности, феминизма и неограниченной иммиграции. По последним данным, она набирает 10% голосов, что позволит ей занять в парламенте 23 места из 350.

Премьер-министр социалистов Педро Санчес представлял себя на выборах как главную альтернативу крайне правым.

Социалистам может достаться 126 мандатов, их бывшим партнерам по коалиции из левой партии Podemos - примерно 42.

Ни одна из партий не сможет набрать абсолютного большинства голосов и получить больше 176 мандатов. Таким образом, премьеру Санчесу нужно будет формировать коалицию.

Ожидается, что почти все голоса будут подсчитаны к полуночи по местному времени.

Что происходило после кризиса в Каталонии?

Ситуация в Испании остается нестабильной после референдума о независимости Каталонии, признанного испанским правительством незаконным.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вынужден был объявить досрочные выборы после того, как депутаты, которые выступают за независимость Каталонии, отказались голосовать за проект бюджета на 2019 год.

Правообладатель иллюстрации AFP / GETTY IMAGES Image caption Слева направо: Педро Санчес из Социалистической партии, Пабло Касадо из Народной партии, Альберт Ривера ("Граждане"), Пабло Иглесиас из Podemos и Сантьяго Абаскаль из Vox

Санчес, занявший пост премьера в июне прошлого года, во время кампании предупреждал, что Испания может повторить судьбу Финляндии, где две недели назад ультраправая партия неожиданно заняла второе место на выборах.

Реванш ультраправых

Долгое время считалось, что в Испании ультраправые политики не имеют перспектив - слишком свежи, как считалось, воспоминания о режиме Франсиско Франко, умершего в 1975 году.

Однако партия Vox в декабре доказала обратное, неожиданно получив более 10 мандатов в местный парламент Андалусии.

Эксперты полагают, что успех ультраправых - реакция на попытку Каталонии объявить независимость. В феврале несколько десятков тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против планов испанского правительства назначить посредника для переговоров с сепаратистами.

"Рост популярности Vox - это землетрясение в испанской политике", - говорит Бонни Филд, профессор политологии из Университета Бентли. В то же время она призывает не преувеличивать успех, которого достигли ультраправые.

В программе Vox, среди прочего, - отмена автономии Каталонии, выдворение мигрантов, противостояние "радикальному феминизму", переговоры о возвращении Гибралтара и запрет партий, выступающих за разделение страны.

Главные проблемы: Каталония и идентичность

Одним из ключевых вопросов предвыборной кампании стала судьба Каталонии. Местные националисты вернулись к власти в Барселоне в мае после семимесячного периода прямого правления Мадрида в регионе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьеру Педро Санчесу пришлось оправдываться за хорошие отношения с сепаратистами

Педро Санчес выступал за переговоры с сепаратистами, чем навлек на себя обвинения в предательстве родины и связях с "врагами Испании".

За жесткую позицию в отношении Каталонии, помимо Vox, выступают правая Народная партия и либеральная партия "Граждане", предлагающие вернуть прямое правление. Podemos хочет провести еще один референдум.

Несмотря на непростую ситуацию с экономикой и безработицу, эти проблемы практически не упоминалась во время кампании.

"Эти выборы не про экономику, это новая ситуация, с которой мы не сталкивались последние 20 лет. Эта кампания останется связанной с вопросами идентичности, в особенности проблемой Каталонии... кажется, что экономика перестала быть фундаментальной проблемой", - объясняет профессор политологии Университета Валенсии Хуан Родригес Теруэл.

Что дальше?

Аналитики полагают, что голосование может погрузить Испанию в долгий период политической неопределенности, пока политики будут пытаться сформировать коалицию.

Растет риск, что Испании придется проводить еще одни выборы.