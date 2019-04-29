Фото: православные христиане по всему миру празднуют Пасху

  • 29 апреля 2019

Православные христиане по всему миру празднуют Пасху

Патриарх Иерусалимский Феофил III Правообладатель иллюстрации GALI TIBBON/AFP/Getty Images
Image caption Патриарх Иерусалимский Феофил III
Храм Гроба Господня в Иерусалиме Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодартного Огня Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption Схождение Благодартного Огня в Иерусалиме
Страстная пятница в Греции Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В Греции каноническое православие является государственной религией
В Сирии Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Сирии действует Антиохийская автокефальная поместная православная церковь
В Северной Македонии Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В Северной Македонии действуют каноническая Православная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви и неканоническая Македонская православная церковь
В Эфиопии Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В Эфиопии действует древняя Эфиопская (Абиссинская) православная церковь, считающая своей митрополией Коптскую православную церковь Египта
Владимирский собор в Киеве Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Владимирский собор в Киеве - теперь главный храм Православной церкви Украины
В Египте Правообладатель иллюстрации KHALED ELFIQI/EPA
Image caption В Египте действует Коптская православная церковь, которая отличается от православных церквей византийской традиции
Пасха Правообладатель иллюстрации TASS/Рогулин Дмитрий
Image caption Празднование Пасхи в Александро-Невском соборе в Волгограде
В Грузии Правообладатель иллюстрации VANO SHLAMOV/AFP/Getty Images
Image caption В Грузии действует одна из древнейших христианских церквей в мире - Грузинская Апостольская Автокефальная Православная Церковь
Белорусская православная церковь Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Белорусская православная церковь существует в качестве экзархата (поместного отделения) Русской православной церкви
Во дворе московского монастыря готовят к освящению куличи и яйца Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption Во дворе московского монастыря готовят к освящению куличи и яйца
В Сербии Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В Сербии действует автокефальная поместная православная Церковь

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