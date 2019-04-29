Пресса Британии: лордов отделят от "красных денег"

В обзоре британской прессы 29 апреля:

Британию оградят от китайских шпионов, а лордов - от русских денег

Times рассказывает о том, что правительство разработало специальный план для того, чтобы отделить британских пэров от "красных денег".

Новые жесткие правила требуют от членов палаты лордов в полном объеме раскрывать свои деловые связи с Россией и Китаем.

Министр безопасности страны Бен Уоллес заявил, что Великобритания должна закрыть лазейку, которую используют "враждебные силы".

Times цитирует слова министра о том, что новые правила необходимы для обеспечения прозрачности политической системы и для защиты Британии от так называемых гибридных атак государств-противников.

На сегодняшний день члены палаты лордов, в отличие от депутатов палаты общин, не должны декларировать свой доход, полученный от иностранных компаний, и раскрывать конечных бенефициаров предприятий, на которые они работают.

Новое законодательство по противодействию шпионажу, частью которого и будут требования к членам палаты лордов, также облегчит высылку иностранных шпионов, даже если они находятся в Британии по официальным визам.

Times пишет, что, к примеру, сотрудники китайской компании Huawei или китайских финансовых учреждений могут быть выдворены, если выяснится, что они работают на китайскую разведку.

Уоллес заявил в интервью газете: "Страны, которые стремятся подорвать Запад, используют уязвимые места в его политике и СМИ. В Великобритании сильные средства массовой информации, но одно из наших слабых мест - отсутствие прозрачности в политической системе".

Именно эти прорехи министр хочет закрыть, чтобы открытость общества и экономику страны нельзя было использовать им же во вред.

Депутаты палаты общин, ранее инициировавшие расследования в отношении нескольких пэров о связях с Россией, хотели, чтобы лордам вообще запретили иметь интересы в России.

Европейским студентам после "брексита" придется раскошелиться

Financial Times пишет о планах правительства изменить после "брексита" стоимость обучения в британских университетах для граждан Евросоюза.

Тереза Мэй хочет поднять для них стоимость обучения и сделать тарифы аналогичными тем, что платят сейчас учащиеся из остальных стран.

Критики этой инициативы утверждают, что она подорвет конкурентоспособность Великобритании.

Газета пишет, что министерство финансов уже выразило обеспокоенность, считая, что из-за этой инициативы уменьшится приток талантливой молодежи в страну.

FT стало также известно, что, по внутренним оценкам правительства, этот шаг может на две трети сократить число студентов из стран ЕС.

Предложение прекратить льготное обращение со студентами из ЕС исходит от министра образования Дамиана Хиндса, и окончательное решение по нему еще не принято.

Газета напоминает, что сейчас студенты из стран ЕС учатся в английских университетах на тех же условиях, что и граждане Британии. Плата за обучение ограничена 9 250 фунтами стерлингов в год, студенты из Евросоюза также имеют право на студенческие займы на обучение, гарантированные правительством.

Хиндс хотел начать взымать повышенную оплату с европейских студентов уже начиная с 2021/22 учебного года, когда Великобритания должна покинуть ЕС и выйти из переходного периода.

Один из аргументов министра состоит в том, что британское правительство не должно выдавать льготные студенческие займы никому, кроме граждан своей страны, потому что многие кредиты, оформленные студентами из ЕС, никогда не погашаются, и нет механизмов добиваться этого погашения.

Газета отмечает, что в 2017 году в университетах Великобритании обучалось 135 тысяч студентов из стран ЕС, не имеющих британского гражданства.

Министерство образования признает, что в качестве симметричного ответа другие страны ЕС, вероятно, увеличат плату за обучение для английских студентов, но утверждает, что в Англии учится в четыре раза больше студентов из ЕС, чем британских граждан в университетах в Европе.

Также чиновники настаивают на том, что, хотя студентов из стран ЕС станет меньше, те, кто продолжит учиться, будут платить дороже, в результате чего университеты останутся примерно в том же финансовом положении.

Сами британские университеты, как пишет издание, заявили о том, что независимо от стоимости обучения для граждан ЕС, они должны быть уведомлены о любых изменениях как минимум за 18 месяцев.

FT цитирует мнение главы аналитического центра Института политики высшего образования Ника Хиллмана: "Если бы не наше членство в ЕС, с моральной точки зрения чрезвычайно сложно было бы отстаивать более низкие тарифы для богатых немцев, чем для бедных индийцев".

Эксперт отметил, что если реформа будет реализована, то европейские студенты проиграют дважды, потому что доступ к льготному правительственному кредитованию даже важнее, чем размер ежегодной оплаты учебы, поскольку деньги на британское образование теперь придется искать (или копить) заранее.

Лебедев может продать свой телеканал из-за убытков

Guardian стало известно о том, что британский бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев, владелец газет Evening Standard и Independent, ведет переговоры о продаже своего убыточного телеканала London Live.

Шесть лет назад Лебедев и его отец Александр выиграли ожесточенную борьбу за лицензию на частоту для первого городского столичного телеканала, который считался жемчужиной плана правительства по запуску десятков местных телеканалов по всей Великобритании. В то время, в 2014 году, эта лицензия оценивалась как потенциально самая прибыльная.

Газета вспоминает, что тогда Лебедевы рассчитывали, что телеканал, поддерживаемый Evening Standard, поможет повысить прибыльность их медийного портфеля.

Но на самом деле он стал финансовой дырой. London Live никогда не приносил прибыли, а убытки на сегодняшний день составляют 30 млн фунтов стерлингов, согласно данным Регистрационной палаты.

Guardian стало известно, что Лебедев ведет переговоры о продаже канала с That's Media, владеющей лицензиями на 20 местных телеканалов, в том числе в Манчестере, Кембридже и Оксфорде.

Представитель London Live заявил, что не будет комментировать конкретные переговоры.