Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии за растрату

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Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко - отца бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко - виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

По этому же делу признан виновным бывший председатель правления МИА Владимир Корьевкин - он также приговорен к четырем годам колонии общего режима и к штрафу в 900 тыс. рублей.

Гособвинение просило суд назначить Захарченко-старшему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей, а Корьевкину - шести лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.

Оба подсудимых вину не признали. Их адвокаты заявили, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

Согласно обвинительному заключению, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу, говорится в материалах следствия. Сейчас Гриб находится в международном розыске.

По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. В итоге Захарченко обвинили в растрате на общую сумму в 4,5 млн рублей, а Корьевкина - в 1,7 млн рублей. Ранее сообщалось, что Захарченко полностью возместил ущерб.

Сам Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко был трудоустроен в банк по указанию бывшего замглавы департамента горимущества Москвы Глеба Бондаренко, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА.

Бондаренко, в свою очередь, заявлял в суде, что не знаком с Виктором Захарченко.

Как сообщила в понедельник "Новая газета", генпрокуратура России опубликовала новость о приговоре Виктору Захарченко еще до вынесения решения суда, однако затем сообщения были удалены с сайта ведомства. Издание опубликовало скриншоты новости.

В пресс-службе генпрокуратуры "Новой" заявили, что не располагают информацией об удаленном сообщении и не могут прокомментировать эту ситуацию.

Загадочные миллиарды

Сына Виктора Захарченко - полковника Дмитрия Захарченко - обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. С сентября 2016 года он находится под стражей, его дело сейчас рассматривает Пресненский суд Москвы.

Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками.

В августе прошлого года Захарченко-младший попытался оспорить конфискацию у него денег и квартир в Москве.

Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли.

Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления. Защита родственников, в свою очередь, заявляла, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на операциях с криптовалютами.