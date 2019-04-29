В Архангельске завели дело за "фейковые новости". Это первый случай в России

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В Архангельске на местную активистку Елену Калинину составили протокол за распространение "фейковых новостей". Поводом для этого стал ее пост с анонсом несогласованного с властями митинга против строительства мусорного полигона. Это первое известное дело по недавно принятому закону.

Поводом для административного дела стал пост Калининой с информацией о месте и времени проведения акции против строительства мусорного полигона в Архангельской области, который активистка разместила на своей странице "ВКонтакте" 26 марта. Акция прошла в Архангельске 7 апреля, ее проведение не было согласовано властями города.

За этот пост полиция составила на Калинину протокол по части 10 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов инфраструктуры). Дата судебного заседания по этому делу пока неизвестна.

В протоколе (его копия есть у Би-би-си) говорится, что Калинина распространила "общественно значимую информацию о месте проведения незаконных публичных мероприятий" 7 апреля в Архангельске, "зная о том, что они не согласованы в установленном законом порядке с администрацией Архангельска и не могут быть проведены по заявленному маршруту и адресу. т.е. распространила заведомо не достоверную информацию под видом достоверного сообщения".

Впоследствии акция состоялась и повлекла за собой "массовое нарушение общественного порядка, в ходе которых было блокировано движение по проездей части проспекта Троицкий, а также созданы помехи функционирования объектов транспортной инфраструктуры", говорится в документе.

Это уже четвертный административный протокол, составленный на Калинину. За тот же пост "ВКонтакте" ее в середине апреля уже оштрафовал на 16 тысяч рублей Октябрьский районный суд Архангельска по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором установленного порядка организации или проведения акции).

Еще два протокола на Калинину были составлены за саму акцию: по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движение пешеходов и транспортных средств или функционированию объектов инфраструктуры) и по части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка проведения акции).

В общей сложности по всем трем административным делам суд назначил активистке 48 тысяч рублей штрафа (по 16 тысяч рублей по каждому делу), пояснила Би-би-си Калинина. Все три судебных решения она обжаловала. Рассмотрение первой апелляции назначено на 7 мая.

Дважды за одно и то же

Штраф за организацию и проведение несогласованной с властями акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) для граждан составляет от 20 до 30 тысяч рублей, за распространение фейковых новостей (часть 10 статьи 13.15 КоАП) - от 100 до 300 тысяч рублей.

Протокол за рапространение фейковых новостей, составленный на Калинину, нарушает конституционный принцип не быть дважды привлеченным к ответственности за одно и то же деяние, объяснил Би-би-си глава юридической службы "Апологии протеста" Алексей Глухов.

"Практика складывалась так, что посты в социальных сетях с призывами на несогласованную акцию образуют состав, к примеру, части 2 статьи 20.2. (Организация и проведение акции, несогласованной с властями). Добавление к этому еще отдельно привлечение по закону о фейк-ньюс нарушает конституционный принцип не быть дважды привлеченным к ответственности за одно и то же деяние", - сказал он.

Помимо Конституции, это дело также нарушает европейскую Конвенци. о защите прав человека и основных свобод, в которой прописано право не быть судимым или наказанным дважды за одно и то же преступление, отметил Глухов.

"Именно из-за нарушения этого принципа в прошлом году пленум Верховного суда РФ о вопросах, связанных с законодательством о публичных мероприятиях, запретил судам и фактически полиции привлекать участников несогласованных акций дважды - отдельно по статье 19.3 КоАП - за неповиновение, и отдельно по части 5 статьи 20.2 - за нарушение порядка проведение акции", - добавил он.

Анонс массовой акции - фейковая новость?

Законопроект о штрафах за публикацию фейковых новостей внесли в Госдуму в середине декабря прошлого года вместе с законопроектом о штрафах за оскорбление власти в интернете. Госдума и Совет Федерации одобрили оба документа 18 марта. В тот же день их подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, к "фейковым новостям" относится "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений", которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу или может повлечь массовое нарушение общественного порядка, создать помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

По мнению Глухова, этот закон не может быть применен к делам о митингах, так как в России есть специальное законодательство о публичных мероприятиях.

"Практика действительно неоднозначная, и как она будет сформирована в конечном итоге пока говорить рано, так как это пока только первое дело и только в одном регионе. Будет ли она распространяться на территорию всей России, тоже вопрос", - сказал он в ответе Би-би-си.