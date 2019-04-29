В родном лесу Винни-Пуха случился пожар

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В Англии загорелся Ашдаунский лес. Именно он в свое время послужил прототипом Чудесного леса (в оригинале - Стоакрового леса), где жили герои детской сказки Алана Милнапро Винни-Пуха.

Территория площадью в 20 гектаров была охвачена огнем в воскресенье вечером. На место происшествия прибыли шесть пожарных бригад. К утру понедельника там оставались четыре из них, чтобы удостовериться, что огонь полностью потушен.

Член пожарной бригады Эндрю Гаусден отметил, что пожары такого масштаба ночью случаются редко. При этом, по его словам, нет оснований полагать, что это был поджог.

Правообладатель иллюстрации Pete Abel Image caption Пожарные оставались на месте происшествия до утра понедельника

Гаусден сказал, что, несмотря на недавний дождь, подлесок был очень сухим, поэтому огонь распространился достаточно быстро. "Мы получили много звонков, в том числе от полицейских, у которых недалеко расположен учебный центр", - сообщил он.

Лесничий Ашдауна Крис Саттон добавил, что естественные для этой природной зоны папоротниковые кустарники были "сухими, как солома". От огня вряд ли смогли спастись рептилии, потому что они недостаточно быстро передвигаются. Также наверняка уничтожены гнезда с отложенными в них яйцами и птенцами, которые пернатые свили на земле. Крупным животным вроде лис и оленей повезло больше - скорее всего, они успели вовремя сбежать.

"Не все потеряно: за четыре недели тут снова вырастет трава, а через полгода вы, скорее всего, и не заметите, что здесь что-то произошло, - отметил Саттон. - Животные и насекомые из окружающей лес местности быстро заполнят пострадавшие от огня территории".

При чем здесь Винни-Пух

В первую очередь Ашдаунский лес известен благодаря произведениям о медвежонке Винни-Пухе, который там проживал.

В 1925 году уже известный к тому моменту драматург Алан Александр Милн переехал со своей семьей в деревню Хартфилд недалеко от Ашдаунского леса. Его пустоши и живописные поляны стали прототипом Стоакрового леса (в пересказе Бориса Заходера он известен как Чудесный лес), где и жил, пожалуй, самый известный в мире медвежонок и его друзья.

Именно там находятся знаменитый Капитанский Мостик, песчаный карьер, в котором играл крошка Ру, пустошь, где проживал ослик Иа, и Пуховый мост, ставший местом для игры в Пустяки.

Оказалось, что развлечение полюбилось не только детям, но и взрослым. В 1983 года в Англии был организован первый чемпионат по Пустякам, чтобы собрать средства на благотворительность. В июне 2018 года организаторы отметили его 35-летие.

Правообладатель иллюстрации iStock / Getty Images Plus Image caption Виды Ашдаунского леса

В отличие от книги, соревнование проходило изначально на шлюзе Темзы Day's Lock, но из-за большого количества желающих посмотреть на то, как команды бросают палочки в реку, позднее его перенесли на мост Windrush недалеко от Оксфорда.

В этом году соревнования проходить не будут.

Правообладатель иллюстрации iStock / Getty Images Plus Image caption Пуховый мост и игра в Пустяки

Ашдаунский лес находится в заповеднике High Weald и вместе с прилегающей пустошью занимает две трети всей его территории размером в 2,5 тысячи гектаров.

Во времена Нормандских завоеваний там охотились на оленей. Позже за счет своей уникальной дикой природы лес был взят под охрану национальных и международных организаций.

В феврале этого года в Ашдаунском лесу из-за невнимательности волонтеров произошло сразу два пожара.

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