Джакарта уходит под землю. Столицу Индонезии перенесут

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кроме всего прочего Джакарата довольно быстро погружается под землю

Власти Индонезии решили перенести столицу из Джакарты из-за пробок и из-за того, что город слишком быстро уходит под землю. Русская служба Би-би-си вспоминает, какие еще государства решились на такой шаг.

О переносе столицы из Джакарты заявил министр страны по планированию Бамбанг Броджонегоро. По его словам, это "важное решение" принял президент Джоко Видодо.

Куда именно перенесут столицу - пока не ясно. Среди наиболее вероятных преемников Джакарты индонезийские государственные СМИ называют город Палангкарайя на острове Борнео.

Почему переносят столицу?

Это одно из первых решений Видодо после прошедших 17 апреля выборов президента, членов обеих палат парламента и местных законодателей. В ходе подсчета голосов в Индонезии тогда погибли от переутомления более 200 сотрудников избиркомов.

Видодо объявил о своей победе, хотя официальные итоги голосования подведут лишь 22 мая.

Идея переноса столицы Индонезии обсуждается уже давно.

Во-первых, в Джакарте очень сильные пробки. В соответствии с проведенным в 2016 году исследованием, у этого города самые серьезные в мире проблемы с дорожными заторами.

Правообладатель иллюстрации карта индонезии

По оценке министра планирования, пробки в столице ежегодно обходятся стране в 100 триллионов рупий (6,8 млрд долларов).

Кроме того в Индонезии уже 20 лет идет программа децентрализации правительства. Ее цель - дать больше автономии и власти регионам. Также отмечается, что город Палангкарайя, который может стать новой столицей, физически находится ближе к центру архипелага, чем Джакарта.

Кроме того, ученые считают, что Джакарта уже к 2050 году может полностью уйти под землю. Город стоит на болотистой почве, на пересечении 13 рек. За последние десять лет он опустился на 2,5 метра и продолжает проседать со скоростью от одного до 15 сантиметров в год.

Процесс переноса, по словам министра, должен занять около десяти лет.

"Бразилия перенесла столицу из Рио в Бразилиа, посмотрите на Канберру - она стоит между Сиднеем и Мельбурном, Казахстан перенес столицу ближе к центру страны, и Мьянма перенесла свою столицу в Нейпьидо", - говорит Бамбанг Броджонегоро.

Кто еще так делал?

Многие столицы географически расположены в центре страны - так до них легче добраться изо всех уголков, такое положение помогает им выполнять символическую, репрезентативную функцию.

Мадрид, например, расположен точно в центре Иберийского полуострова. Абуджа, которая официально стала столицей Нигерии в 1991 году, была построена в центре страны почти с нуля, чтобы символизировать единство нации, разделенной религиозными конфликтами и расселенной по большой территории.

Австралийский город Канберра - "лесная столица", выбранная в качестве компромиссного варианта между крупнейшим городом континента, Сиднеем, и его южным конкурентом Мельбурном.

Некоторые историки, правда, считают, что это не так и что Канберру выбрали во многом из-за того, что в прибрежных Мельбурне и Сиднее летом слишком жарко.

Астана стала столицей Казахстана в 1997 году. Этот футуристический город называют символом амбиций авторитарного президента Нурсултана Назарбаева, который правил Казахстаном с 1991 по 2019 год. После его ухода с поста город переименовали в Нур-Султан.

Столицу Мьянмы - город Нейпьидо - построило для себя в 2005 году тогдашнее военное правительство, до того как Мьянма встала на путь демократии. Столица географически изолирована, на ее улицах совсем мало людей.