Как друзья поддерживают Мика Джаггера после операции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мик Джаггер и Ронни Вуд

Гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд сообщил, что Мик Джаггер поправляется и чувствует себя хорошо после операции на сердце. Пока 75-летний солист приходит в себя, его коллеги по группе высылают ему ободряющие видео.

В интервью журналу "Hello!" гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о том, как он, его супруга Салли, Кит Ричардс и его жена Патти во время совместного отдыха на Карибах посылали Джаггеру видео с песнями, которые сами играли на гитаре и пели, чтобы подбодрить друга.

"Это его встряхнуло", - отметил Вуд. - "Мы все очень рады, что ему становится лучше".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последний концерт Rolling Stones состоялся в Польше в июле 2018 года

Пока группа готовится к возобновлению концертной деятельности, Вуд также направляет Джаггеру свою позитивную энергию через картины.

Вдохновленный работами Пикассо, в частности его произведением "Три танцора", гитарист написал картину под названием The Picasso Stones. "Он удивлен и впечатлен", - рассказал Вуд о реакции фронтмена группы.

"У него все хорошо. Мы вчера разговаривали, и он [Джаггер] чувствует себя прекрасно", - добавил гитарист.

Что случилось

В конце марта группа Rolling Stones объявила, что вынуждена отложить свой тур No Filter ("Без фильтра") по городам США и Канады. Это произошло из-за состояния здоровья Мика Джаггера, которому врачи порекомендовали отказаться от выступлений и пройти лечение.

Позже выяснилось, что речь идет об операции по замене сердечного клапана, которая успешно прошла 5 апреля в одной из клиник Нью-Йорка.

В официальном заявлении сам Джаггер отмечал: "Ненавижу подводить наших поклонников, и очень огорчен тем, что придется отложить тур. Надеюсь, что смогу вернуться на сцену как можно скорее".

В общей сложности группа отменила 17 концертов, которые должны были начаться 20 апреля в Майами и завершиться 29 июля на площадке Burl's Creek в Канаде.

Поклонникам, которые купили билеты, порекомендовали их не сдавать, чтобы использовать на концертах, которые будут организованы позже.

Представители группы сообщили, что Джаггер должен быть готов к концертам уже летом этого года.