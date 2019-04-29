Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Социалистическая партия не получала абсолютного большинства с 2008 года

На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия одержала очевидную победу, но при этом не получила абсолютного большинства мест в парламенте.

Социалистическая партия, во главе которой находится нынешний премьер-министр Педро Санчес, заручилась 123 местами в парламенте и получила на три миллиона больше голосов, чем ее главный конкурент - правоцентристская Народная партия, которое потерпела фиаско, получив лишь 66 депутатских мандатов.

Плохие результаты Народной партии можно объяснить тем, что часть ее сторонников проголосовали за правоцентристскую партию "Граждане" (57 депутатов), а другие - за главную сенсацию этих выборов, ультраправую партию Vox, которая впервые проходит в парламент.

Но для того, чтобы сформировать правительство, Социалистической партии понадобится поддержка других партий. Для получения парламентского большинства коалиция должна контролировать не менее 176 мест.

Латиноамериканская служба Би-би-си рассмотрела три возможных варианта развития событий в Испании.

1. Соглашение с левыми и другими небольшими партиями

Некоторые аналитики считают, что если Педро Санчес хочет остаться премьер-министром, то наиболее естественным союзом для Социалистической партии было бы соглашение с левой партией "Подемос", которая поддерживает Санчеса с 2018 года и уже заявила, что готова это сделать вновь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сделка с "Подемос" не обсепечит социалистам большинства в парламенте

Однако от партии "Подемос" были избраны лишь 42 депутата - и этого недостаточно для формирования правящей коалиции.

Таким образом, при подобном сценарии Социалистической партии потребуется поддержка других небольших партий в парламенте, в том числе со стороны баскских и каталонских националистов.

Но и этого может не хватить. У Социалистической партии 123 места в парламенте, у "Подемос" - 42, у Баскской националистической партии - шесть, у "Канарской коалиции" - два, у региональной партии Кантабрии - одно, и у партии Compromís тоже одно. В общей сложности получается 175 депутатов.

Другими словами, Санчесу будет необходима поддержка также со стороны партий, которые активно выступают за независимость Каталонии - но в таком случае от него отвернутся другие члены возможной коалиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава "Народной партии" Пабло Касадо. Его партия потерпела сокрушительное поражение

Ситуация сложная и потребует длительных и кропотливых переговоров.

Так как Народная партия и Vox вряд ли согласятся войти в коалицию с социалистами, Санчесу предстоит попытаться заключить союз со всеми остальными левыми партиями, говорит Луис Орриолс, профессор политологии из мадридского университета Карлоса III.

Аналитик Пабло Эспарса говорит, что подобная противоречивая ситуация, при которой для формирования центрального правительства в Мадриде необходима поддержка сепаратистских партий, возникает в Испании уже несколько десятилетий.

Например, в 1993 году глава Социалистической партии Фелипе Гонсалес выиграл выборы, но его партия не набрала абсолютного большинства мест в парламенте. Ему пришлось формировать правительство при помощи каталонской сепаратисткой партии "Конвергенция и Союз" (Convergència i Unió, CiU).

То же самое произошло после выборов в 1996 году - на этот раз договоренность с каталонскими сепаратистами заключила "Народная партия".

Но если раньше общеиспанские партии шли на сотрудничество с сепаратистами, то на данный момент, если они вновь это сделают, то им придется расплатиться своим политическим капиталом, говорит Луис Орриолс.

2. Правление при относительном большинстве

Если Санчесу не удастся собрать коалицию из 176 депутатов, испанское законодательство предусматривает возможность формирования правительства партией, набравшей относительное большинство - то есть больше, чем какая бы то былая другая партия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока не ясно, сможет ли Педро Санчес сформировать правящую коалицию

Согласно 99-й статье конституции, если парламент не выбирает кого бы то ни было в президенты абсолютным большинством голосов, то через 48 часов должно состояться повторное голосование, и кандидат, получивший наибольшее число голосов (не обязательно абсолютное), будет избран.

Но в подобном случае Санчесу и Социалистической партии потребуется убедить некоторых депутатов от оппозиции воздержаться от голосования, так как иначе он будет полагаться на голоса депутатов от каталонских сепаратистов.

3. Соглашение с партией "Граждане"

Альянс между Социалистической партией и правоцентристской партией "Граждане" (Ciudadanos) обеспечил бы Санчесу достаточно поддержки среди депутатов парламента.

При подобном раскладе ему удалось бы создать стабильное правительство из 180 депутатов ("Граждане" получили 57 мандатов).

Многие избиратели, придерживающиеся центристских убеждений, приветствовали бы такую коалицию, так как считают обе партии умеренными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Граждане" хотят стать главной оппозиционной силой в стране

Но не все члены Социалистической партии были бы этому рады. Кроме того, создание подобной коалиции уже отверг лидер "Граждан" Альберт Ривера.

В воскресенье, когда Педро Санчес выступил перед своими сторонниками, объявив о победе на выборах, многие из них выкрикивали: "С Риверой - нет! С Риверой - нет!"

Другие при этом кричали "Да, это возможно!" - намекая на возможный повторный союз с "Подемос".

Сам Санчес заявил, что услышал своих сторонников, но тем не менее не собирается полностью отказываться от идеи возможного сотрудничества с "Гражданами".

Лидер "Граждан" Альберт Ривера уже заявил, что, с его точки зрения, социалисты собираются сформировать правительство с партией "Подемос".

Во время предвыборной кампании он жестко критиковал Социалистическую партию и, очевидно, позиционировал и себя, и ее как основную оппозицию социалистам.