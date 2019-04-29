Мать предполагаемого автора Telegram-канала "Сталингулаг" рассказала об обысках

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У родственников предполагаемого автора Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова прошли обыски, подтвердила изданию The Bell его мать.

В частности, Татьяна Горбунова подтвердила факт обыска в ее квартире. По ее словам, обыск проводили люди, представившиеся сотрудниками МВД Ленинского района Махачкалы, в котором она проживает.

"Сталингулаг" сообщил об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который, как писали СМИ, является создателем канала в прошедшую субботу, 27 апреля. Официального подтверждения этой информации нет.

"Как итог его 80-летний отец, инвалид первой группы в предынфарктном состоянии, пожилая мама с высоким давлением после шести часового допроса. Саню ищут по статье ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ, якобы он со своего (!) номера позвонил и сообщил о заминированных объектах в Москве", - написал автор поста (офография сохранена).

По словам Горбуновой, вечером в пятницу она услышала стук в дверь и открыла ее, не посмотрев в глазок, полагая, что пришел кто-то из соседей.

"Но у двери стоял человек в форме МВД и еще человек пять внизу, мы живем на первом этаже, там вниз три ступеньки. Они были в бронежилетах и с автоматами. Удостоверений или ордер на обыск не показывали", - рассказала Горбунова.

Полицейские, по ее словам, рассказали, что проводят проверку в связи со звонком о минировании некоего объекта, поступившем из ее квартиры. "Потом пришел следователь-капитан МВД, на нем была форма, и еще старший лейтенант, тоже в форме, а остальные ребята ушли. Эти двое до полуночи обыскивали и фотографировали квартиру", - сообщила Горбунова. По ее словам, после окончания обысков сотрудники МВД ушли и с тех пор не давали о себе знать.

В пресс-службе отдела информации и общественных связей МВД РФ по Республике Дагестан не смогли оперативно предоставить Би-би-си комментарий об обысках у Горбуновой.

Деанонимизация "Сталингулага"

"Сталингулаг" - один из самых популярных в России каналов в мессенджере Telegram. В канале публикуются записи с критикой российских властей. Число его подписчиков превышает 300 тысяч. Кроме того, у "Сталингулага" более 1 млн подписчиков в "Твиттере". По версии "Медиалогии", в марте 2019 года "Сталингулаг" занял второе место по просмотрам среди политических каналов: в среднем каждый его пост читали 193,4 тысячи человек.

Статья о возможном авторе Telegram-канала "Сталингулаг" была опубликована в журнале РБК летом 2018 года. С помощью сервиса восстановления пароля издание установило, на какую почту зарегистрирован твиттер-аккаунт проекта и далее проследило, где ранее использовался этот электронный адрес.РБК обнаружило свидетельства, что она могла принадлежать 27-летнему уроженцу Махачкалы Александру Горбунову: так, на нее был зарегистрирован один из его сайтов. При этом твиттер-аккаунт "Сталингулаг" до весны 2013 года назывался не @StalinGulag, а @algorbunov.РБК удалось пообщаться с теми, кто переписывался тогда с Горбуновым в "Твиттере": одна из его знакомых подтвердила изданию, что именно он начинал проект "Сталингулаг".

Анонимный автор проекта всегда отрицал, что Горбунов имеет к нему отношение.