Откуда у берегов Норвегии взялась белуха в экипировке из России? Версии

Media playback is unsupported on your device Белуха в ремнях, сделанных в России

В Норвегии заметили кита-белуху с камерой GoPro, прикрепленной ремнем, на котором была надпись на русском языке. Русская служба Би-би-си рассказывает, что об этом известно.

Что произошло?

В минувшие выходные норвежские СМИ сообщили, что рыбаки неподалеку от острова Ингойя на севере страны заметили рядом со своей лодкой кита-белуху, к которому ремнями была прикреплена видеокамера. На пряжке ремня было написано латиницей Equipment St. Petersburg (англ. "Снаряжение Санкт-Петербург").

На фотографиях был заметен логотип петербуржской компании "Снаряжение". В компании Русской службе Би-би-си сообщили, что такие пряжки продавали тысячами штук оптом и в розницу, и их мог купить кто угодно.

Впервые рыбаки увидели кита в прошлый четверг, но, как сообщает норвежский канал NRK, его замечали в этой местности и раньше.

Рыбаки отправили фотографию кита в Норвежский арктический университет в Тромсё. Университет же связался с управлением рыболовства, сотрудники которого вскоре прибыли на место. Эта служба в Норвегии отвечает за освобождение запутавшихся в рыболовных сетях морских млекопитающих.

Кит постоянно ускользал от людей, но его привлекли с помощью филе трески. Ослабить ремни с борта лодки не получалось, и в итоге один из рыбаков спустился в воду в гидрокостюме. Ему удалось снять с белухи прикрепленное ремнями оборудование, после чего кит уплыл.

Что говорят в Норвегии?

Профессор университета в Тромсё Аудун Рикардсен рассказал, что связывался с российскими учеными, и те сказали, что ничего об этом не знают. Он предположил, что кит с камерой может быть связан с российским военно-морским флотом, база которого расположена неподалеку в Мурманске.

По его словам, кит вел себя, как ручной, просил угощение и приплыл к людям, потому что ему была нужна помощь.

"Он приближался к лодкам в течение двух-трех дней с раскрытым ртом: искал еду. Неясно, удастся ли ему приспособиться к поиску пищи в естественных условиях", - рассказал Би-би-си Рикардсен.

В управлении рыболовства сообщили, что китом с камерой заинтересовались норвежские военные.

Что говорят в России?

Российские власти и военные не комментировали инцидент.

На основе имеющейся информации можно сделать вывод, что животное могли использовать либо в научных целях, либо для военно-прикладных целей, сказал Би-би-си ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им Северцова РАН Лев Мухаметов.

"Кому принадлежит это животное, сказать нельзя. Там написаны общие слова, что это Санкт-Петербург", - говорит Мухаметов. Он отмечает, что нахождение белух с различными приборами в этих водах не является экзотикой, потому что еще 10-15 лет назад норвежский биолог Кристиан Лидерсен выпускал в этом районе белух с различными передатчиками.

Коллега Мухаметова по институту, заместитель руководителя научной программы "Белуха - белый кит" Дмитрий Глазов заявил Интерфаксу, что военные могут работать с китами-белухами, но данных об их использовании для разведки нет.

Программа использования белух и других морских млекопитающих в военных целях себя не оправдала, рассказал "Фонтанке" директор Приморского центра подводных исследований Евгений Полухин.

Белухи могут быть эффективны как "почтальоны-разведчики" и могут нести на себе до 100 килограммов груза, говорит он. О программе тренировки морских млекопитающих в настоящее время мало что известно, признал он.

"Животные применяются в большинстве своем для расстановки обнаружительных маяков. Животному ставится задача пройти в определенный квадрат и сбросить с себя маяк. Либо это самопроизвольное отстегивание буя в определенной точке", - говорит эксперт.

По его словам, такие буи используются для считывания информации о проходящих мимо подводных лодках и боевых кораблях.

Боевые дельфины в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дельфин ВМС США на службе во время войны в Ираке, 2003 год

В годы Холодной войны военно-морской флот США разработал программу обучения дельфинов и морских львов. В Сан-Диего бутылконосых дельфинов и калифорнийских морских львов тренируют искать морские мины и выполнять другие боевые задачи.

В ВМС США заявляли, что никогда не обучали морских млекопитающих причинять вред людям или доставлять снаряды для уничтожения вражеских судов.