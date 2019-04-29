Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Cynet Systems разместила объявление об этой вакансии на нескольких вебсайтах

Американская рекрутинговая компания Cynet оказалась вынуждена несколько дней отбиваться от обвинений в расизме после размещения объявления о вакансии, в котором указывалось, что предпочтение получат белые кандидаты.

Компания Cynet Systems, специализирующая на подборе персонала в сфере информационных технологий, разместила объявление о вакансии на роль менеджера по работе с клиентами на нескольких популярных сервисах поиска работы, включая LinkedIn и Glassdoor.

В описании вакансии указывалось, что идеальный претендент - это "предпочтительно белый человек, имеющий хорошее техническое образование и опыт, включая знания RPA (роботизированная автоматизация процессов)".

Cynet Systems принесла извинения и удалила объявление.

Однако скриншот объявления стал вирусным после того, как он был опубликован в "Твиттере" живущей во Флориде программисткой Хеленой Маккейб.

"Как ВООБЩЕ вы могли подумать, что это нормально?", - обратилась она с вопросом к Cynet. А реплаях другой пользователь добавил: "И законно, если на то пошло?"

Многих озадачил тот факт, что два совладельца и генеральных директора фирмы, Нихил Будхираджа и Ашвани Мейур, - сами американцы индийского происхождения.

Что говорит компания?

В заявлении, опубликованном Нихилом Будхираджей и в официальном аккаунте компании в "Твиттере", Cynet Systems заявила, что совершила "ужасную ошибку" и что причастный к ней сотрудник "пройдет переподготовку".

Однако недовольных это заявление не удовлетворило, и позже появилось новое извинение, из которого следовало, что сотрудник, опубликовавший это объявление, уволен.

"Cynet приносит свои извинения за это оскорбительное объявление, вызвавшее возмущение и разочарование. Оно не отражает наши главные ценности - инклюзивность и равенство. Контракты с причастными к инциденту лицами прекращены. Мы извлечем из него урок и продолжим служить нашему мультикультурному сообществу".

Тем не менее, Cynet не объяснила, как фраза "предпочтительно белый" изначально оказалась в описании вакансии.

Законно ли такое описание вакансии?

Некоторые комментаторы считают, что Хелена Маккейб должна сообщить об этом объявлении в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости США, которая отвечает за обеспечение соблюдения федеральных антидискриминационных законов.

Комиссия указывает, что "незаконно дискриминировать соискателя или работника по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, возраста (40 лет или старше), инвалидности или генетической информации".

Но рекрутер, пишущая в соцсетях под ником Kandi, отметила, что, несмотря на этот закон, такая практика найма по-прежнему весьма распространена.

"Если бы вы только знали, - написала она в комментарии к объявлению. - Как рекрутер, я могу вам сказать, что мы постоянно получаем запросы на такого типа "профили".