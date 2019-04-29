Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади появился в пропагандистском видео

Лидер группировки "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади впервые за несколько лет появился в пропагандистском видео, размещенном в интернете.

Аль-Багдади не видели с тех пор, как в 2014 году он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.

С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.

Однако на видео аль-Багдади появился вполне здоровым и дееспособным, хотя и с преждевременно поседевшей бородой (он родился в 1971 году).

Не ясно, когда было записано это видео. Аль-Багдади на нем говорит о битве за Багхуз и признает поражение ИГ.

Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция под руководством США при поддержке сирийской оппозиции полностью освободила Сирию и Ирак от вооруженных отрядов ИГ.

Однако остающиеся на свободе боевики группировки, по мнению экспертов в сфере безопасности, по-прежнему представляют собой серьезную террористическую угрозу.

Заявления Вашингтона об уничтожении так называемого халифата ИГ были встречены скептически сирийскими и российскими властями.

Главная цель этого видео ясна, говорит обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, - показать, что несмотря на сокрушительное военное поражение группировка ИГ выжила, а ее лидер, за голову которого обещано 25 млн долларов, по-прежнему на свободе.