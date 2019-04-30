В США арестован бывший военный, готовивший взрывы в Калифорнии

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В США арестован 26-летний бывший военнослужащий Марк Доминго, который, как сообщили власти, готовил взрывы на демонстрации крайне правых сторонников превосходства белой расы.

Новообращенный мусульманин Марк Доминго, как утверждает обвинение, находился на завершающей стадии разработки плана взрывов в Калифорнии. Он намеревался таким образом отомстить за нападения на мечети в Новой Зеландии.

В пятницу Доминго, как он думал, получил бомбы. На самом деле похожие на бомбы устройства ему передали подставные агенты ФБР. Он был арестован, когда отправился для рекогносцировки в город Лонг-Бич, где он намеревался их взорвать.

Прокуратура заявляет, что Марк Доминго - бывший пехотинец, имевший боевой опыт в Афганистане, - выражал поддержку идеям насильственного джихада и предпринимал действия по созданию "оружия массового поражения", которое он собирался использовать.

"Расследование успешно предотвратило реальную угрозу со стороны обученного боевым действиям солдата, который неоднократно утверждал, что хочет добиться максимального количества жертв", - заявил федеральный прокурор Ник Ханна в понедельник.

В свои постах в интернете и в беседах с источником ФБР, выдававшим себя за сообщника, Доминго выражал готовность стать смертником и совершить "возмездие" за мартовские атаки на две мечети в Новой Зеландии и другие нападения на мусульман.

Image caption Представитель министерства юстиции сообщил прессе о предъявленных Марку Доминго обвинениях

По данным американских властей, Доминго рассматривал в качестве мишеней своих атак евреев, церкви и полицейских, прежде чем выбрать целью митинг в калифорнийском городе Лонг-Бич.

Марш по Лонг-Бич готовила в воскресенье группа крайне правых сторонников превосходства белой расы. Но, как сообщается, на анонсированном мероприятии они не появились, зато на свою контрдемонстрацию в этот день вышли противники расизма.

Идея нацелиться на акцию в Лонг-Бич, согласно данным обвинения, обсуждалась 19 апреля на встрече Доминго с подставным агентом ФБР.

Заговорщик прибыл на нее вооруженный автоматом типа АК-47, чтобы показать, что он серьезно относится к своим планам, заявили представители прокуратуры.

По их словам, Доминго упомянул взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году и сказал, что хочет получить бомбу, которая убьет 50 человек. В качестве примера Доминго упомянул также стрельбу в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, в результате которой погибли 58 человек.

Согласно судебным документам, когда Доминго определил цель нападения, он пытался через подставного информатора ФБР выйти на производителя бомбы и прикупил несколько сотен гвоздей, которыми он хотел ее начинить.

В беседах с агентом ФБР Доминго, как сообщается, утверждал, что, если джихадистская группировка "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) придет в США, он присягнет ей на верность.

В своем совместном заявлении федеральные власти отметили предотвращение опасного нападения и подчеркнули, что в ходе этой операции ФБР не существовало никакой реальной угрозы населению.

Марку Доминго грозит 15 лет тюремного заключения.