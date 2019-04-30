Пресса Британии: Россия не вошла в пятерку лидеров по военным расходам

В обзоре британской прессы 30 апреля:

Россия сокращает военные расходы, но ее все равно боятся

Times пишет о том, что Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с самыми высокими расходами на оборону.

Ссылаясь на данные нового доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИИПМ), газета пишет, что бюджет России на оборону в 2018 году сократился на 3,5%, до 61,4 млрд долларов США.

Первое сокращение расходов было в 2017 году, но по сравнению с 2016 годом оно было значительнее - на 20%.

Военные аналитики, мнения которых цитирует издание, прогнозируют, что сокращение военных расходов будет продолжаться.

Впрочем, как напоминает Times, в прошлом году Дмитрий Песков заявлял, что Россия намерена сократить оборонный бюджет до уровня ниже 3% ВВП к 2023 году. В настоящее время он составляет 3.4% ВВП.

В пятерку стран, потративших в 2018 году больше других на оборону, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Их совокупные оборонные расходы составляют около 60% от военных расходов во всем мире.

При этом одни только Соединенные Штаты потратили на оборону 649 млрд долларов, что больше, чем совокупные расходы следующих семи стран-лидеров рейтинга.

Россия, которая в прошлогоднем рейтинге занимала четвертое место, спустилась на шестое. Франция замыкает пятерку, а Индия поднялась с пятого места на четвертое.

Британия входит в десятку и занимает следующее за Россией седьмое место.

Times пишет, что общие военные расходы в Европе в 2018 году увеличились на 1,4% до 364 млрд долларов, а расходы в Центральной Европе выросли еще больше - на 12%.

Шведский аналитический центр, чье мнение цитирует газета, связывает резкое увеличение расходов в этом регионе с растущим ощущением угрозы со стороны России. Одна только Польша увеличила расходы на оборону на 8,9%.

Times ссылается на другой отчет СИИПМ, опубликованный ранее в этом месяце, согласно которому Россия остается вторым крупнейшим экспортером вооружений в мире после Соединенных Штатов.

В прошлом году Россия впервые обогнала Британию по экспорту оружия, что стало возможно, по мнению шведских аналитиков, благодаря демонстрации этого оружия в Сирии.

Британские пэры не спешат раскрывать свои российские доходы

Несмотря на планы правительства отделить британских пэров от "красных денег", о которых британские газеты писали вчера, Times сообщает, что как минимум один из членов палаты лордов раскрывать сумму своих "российских" заработков отказывается.

Лорд Баркер отказался сообщить, сколько ему заплатили за успешное лоббирование снятия Вашингтоном санкций с российской группы EN+, основанной Олегом Дерипаской.

Лорд Баркер заявил Times в прошлом месяце, что его вознаграждение за председательство в En+ будет в годовом отчете.

Но, к удивлению газеты, опубликованный вчера документ не дал разбивки по выплатам директорам, а всего лишь указывает сумму 16 млн долларов США для высшего управленческого звена.

En+ сообщила Times, что 1,8 миллиона долларов из этой суммы было выделено неисполнительным директорам, в том числе лорду Баркеру, но сумму выплаты именно ему компания назвать отказалась.

Газета напоминает, что 53-летний лорд Баркер вовлек ряд фирм в лоббистскую кампанию, чтобы снять санкции в обмен на то, что он назвал "планом Баркера", который среди прочего включал пункт о том, что Дерипаска сократит свою долю в EN+.

Лорд Баркер, который в настоящее время является председателем совета директоров EN+, заявил в прошлом месяце, что в этом году он рассчитывает на относительно скромный бонус после успешного снятия санкций. Этот бонус не включен в общую сумму 2018 года, так как он был выплачен в 2019 году.

Times напоминает, что пока пэры должны раскрывать свои международные интересы, но не обязаны сообщать, сколько им за них платят.

Лорд Баркер находится в отпуске в палате лордов с февраля, что освобождает его от необходимости делиться подробностями своих внешних интересов.

Издание напоминает, что до того, как стать сначала депутатом палаты общин, а потом членом палаты лордов, Баркер работал в "Сибнефти" Романа Абрамовича.

Отравление Литвиненко сыграют в опере

Жизнь и смерть Александра Литвиненко, которые уже легли в основу театральной постановки, выход которой ожидается в театре "Олд Вик", также станут и сюжетом оперного спектакля. Об этом пишет Times.

Премьера новой постановки состоится в следующем году на фестивале Grange Park Opera. Среди действующих лиц будут Литвиненко, его вдова Марина, Борис Березовский и Андрей Луговой.

Продюсер спектакля Васфи Кани сказала в интервью газете, что в либретто объединены трагические истории Литвиненко и Скрипаля. Но постановка, по ее словам, не будет сенсационной в плохом смысле.

Опера была написана композитором Энтони Болтоном, либретто - Китом Хескет-Харви.

Газета напоминает, что оперы редко отражают современные события. По словам продюсера, это будет "образовательная опера", которая позволит, в числе прочего, рассказать об ужасающих свойствах радиоактивного полония.