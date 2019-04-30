СМИ России: почем дубинки для граждан? Росгвардия засекречивает закупки

В обзоре российских СМИ за 30 апреля:

"Ведомости": почем дубинки для защиты граждан?

Росгвардия хочет получить право закупать необходимые ей предметы вооружения, военного снаряжения и снабжения в закрытом режиме, без проведения публичных торгов. Этой теме посвящен редакционный комментарий свежего номера газеты "Ведомости".

Если инициатива Росгвардии будет одобрена, пишет газета, созданное в апреле 2016 году новое силовое ведомство получит такие же права по засекречиванию госзакупок, как и старые силовые структуры. Издание не исключает, что в самой Росгвардии это воспринимается как аппаратное усиление.

"Попытки силовых структур засекретить свои закупки во многом вызваны стремлением закрыть ведомственные расходы от независимого гражданского контроля и воспрепятствовать расследованиям эффективности трат при заключении контрактов для нужд обороны и безопасности", - считают "Ведомости".

Росгвардия же, пишет газета, обосновывает свою инициативу военной организацией ведомства, предназначенного "для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина". Но такая мотивировка, по мнению издания, вызывает недоумение, ведь защита прав и свобод граждан требует не присвоения грифа гостайны, а, напротив, прозрачности.

Ранее СМИ сообщали, что Росгвардия намерена закупить комплексы на шасси тяжелых грузовиков для перекрытия улиц, водометы и инфразвуковые приборы для воздействия на демонстрантов - об этом стало известно из заявок ведомства на сайте госзакупок. Кроме того, Росгвардия покупала на госзакупках дорогие подарки.

Но дело, по мнению издания, не только в технике и подарках. В августе 2018 года Алексей Навальный опубликовал расследование ФБК, из которого вытекало, что Росгвардия закупала продукты - картофель, капусту и сок - по завышенным ценам.

Впоследствии информацию ФБК отчасти подтвердили ФСБ и ФАС, против снабженцев были возбуждены дела, отмечает газета и добавляет что, если инициатива Росгвардии будет реализована, узнать, почем капуста для гвардейцев и дубинки для защиты граждан, станет значительно сложнее.

"Коммерсант": смена караула в Лондоне

Как стало известно газете "Коммерсант", в середине лета Россия сменит посла в Великобритании - одной из ключевых, по мнению издания, стран с точки зрения внешнеполитических процессов в мире.

Занимающему этот пост с 2011 года Александру Яковенко источники газеты прочат должность руководителя Дипломатической академии.

Кто будет его преемником в должности посла одной из ключевых столиц, пока неизвестно.

На этот пост, по данным "Коммерсанта", рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня замминистра.

Руководителями российских дипмиссий в таких странах как Великобритания, США и Франция нередко становятся дипломаты, дослужившиеся до поста заместителя министра. С этой позиции в Лондон в 2011 году уехал и Александр Яковенко, замечает газета.

По словам одного из собеседников издания в МИД России, на этот раз новым послом России в Великобритании вряд ли будет кто-то из замов Сергея Лаврова, поскольку после инцидента в Солсбери отношения двух стран значительно ухудшились и эта позиция воспринимается как весьма токсичная.

Не исключено, что на этот раз дипмиссию возглавит руководитель одного из департаментов МИДа.

Наиболее вероятный претендент, по данным "Коммерсанта", - глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин, который в 2011-2015 годах работал в Вене постоянным представителем России при ОБСЕ.

"Ведомости", "Коммерсант": Дания тормозит "Газпром"

"Газпром" не исключает задержки строительства "Северного потока - 2", пишет газета "Ведомости". Трубу планировалось построить в этом году, но Дания до сих пор не согласовала ее маршрут.

Об опасениях монополии по этому поводу заявил начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

Морская часть трубопровода, напоминают "Ведомости", проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все разрешения на строительство, за исключением датского, проектная компания Nord Stream 2 получила.

Дания же, несмотря на то, что через ее же воды проходит первый "Северный поток", согласование которого в свое время не встретило затруднений, пока откладывает выдачу разрешения.

До сих пор, отмечает газета, в официальных заявлениях топ-менеджмент "Газпрома" придерживался гораздо более оптимистичной позиции в отношении сроков запуска "Северного потока - 2".

Риторика "Газпрома" изменилась, раньше компания с уверенностью заявляла о завершении строительства в этом году, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

"Тем самым "Газпром" признает, что с довольно высокой степенью вероятности "Северный поток - 2" заработает не раньше следующего года. По этой же причине, вероятно, президент Путин на днях затронул тему переподписания договора на транзит газа через Украину", - говорит Маринченко.

Подача апелляции на действия Датской энергетической комиссии - логичная процедура, считает Маринченко. Но на ее рассмотрение может уйти время, и не факт, что решение вопроса ускорится.

Партнер компании BMS Алексей Гавришев прокомментировал "Ведомостям", что международные конвенции не позволяют Дании запретить прокладку трубы в исключительной экономической зоне.

"Но о сроках рассмотрения заявок судить с определенностью сложно: Дания затягивает процесс оформления и уклоняется от ответов, - говорит Гавришев. - Ускорить процесс согласования проекта вряд ли возможно, поскольку в задержке слишком много политики и стремления воспрепятствовать его реализации".

Газета "Коммерсант" в статье на эту же тему отмечает, что, если к августу разрешение от Дании не будет получено, завершить строительство в этом году не удастся. Хотя саму трубу через датский участок можно проложить за полтора-два месяца, еще необходимо провести ее испытания и заполнить газом.

Алексей Гривач из ФНЭБ считает, что крайний срок получения разрешения - октябрь 2019-го. По его мнению, угроза судебного процесса и взыскания потенциальных убытков может заставить Данию выдать разрешение, тогда как сейчас датские власти, затягивая этот вопрос, ничем не рискуют.

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Если бремя восстановления Донбасса ляжет на российскую экономику, лишенную какой-либо международной помощи, это станет кошмаром для Кремля, пишет в колонке для Forbes бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер. https://www.forbes.ru/obshchestvo/375421-lovushka-dlya-putina-chto-dumayut-v-vashingtone-o-vydache-rossiyskih-pasportov-v

Лишь 2,9% граждан России ведут собственный бизнес, подсчитали эксперты Сбербанка. РБК пишет, что предпринимательская активность в стране остается ниже среднемирового уровня. https://pro.rbc.ru/demo/5cc707659a7947a3f2489204?from=column_6

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си.