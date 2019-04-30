Император Японии отрекается от престола. Впервые за 200 лет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Первые семейные ритуалы церемонии отречения императора начались во вторник

Император Японии Акихито во вторник отрекается от трона. Это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.

Официальные церемонии начались с нескольких закрытых семейных ритуалов в императорском дворце.

85-летний император получил официальное разрешение отречься от престола после того, как заявил, что более не может исполнять эту роль в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья.

Парламент страны был вынужден в 2017 году принять специальный закон, позволяющий Акихито отречься от престола.

Император в Японии не обладает политической властью, но, согласно конституции, является важным символом государства и единства народа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Забота о пострадавших: император и его супруга встречаются с японцами, пережившими цунами 2011 года

Правление Акихито было отмечено заботой императора о людях, страдавших от болезней и различных катастроф, за что его любили японцы.

В ходе первой семейной церемонии дня в соответствии с традицией император символически сообщил о своем отречении мифологическим предкам японской императорской семьи.

Что произойдет на церемонии отречения

Основная официальная церемония отречения Его Величества пройдет в дворцовом зале "Мацу-но-ма".

Она начнется в 17:00 по местному времени (11:00 мск) и продлится 10 минут. В дворцовый зал принесут императорские регалии: священное зеркало, меч и яшмовое украшение магатама.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наследный принц Нарухито взойдет на престол первого мая

На церемонии будут присутствовать около 330 человек.

В конце церемонии монарх обратится с посланием к нации, после чего император и его супруга Митико будут освобождены от своих обязанностей, хотя формально Акихито останется императором до полуночи.

Сын Акихито, 59-летний наследный принц Нарухито, взойдет на престол на следующий день, первого мая.

С этого дня в Японии начнется новая эра под названием "Рэйва", которая приходит на смену эпохе "Хэйсэй".

Акихито - 125-й император Японии и представитель самой старой в мире правящей династии.

Он унаследовал трон 7 января 1989 года, после кончины императора Хирохито, хотя официальная церемония его вступления на престол состоялась 12 ноября 1990 года.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В день отречения в императорском дворце проходят несколько семейных ритуалов

Акихито стал первым за 200 с лишним лет монархом в Японии, отрекшимся от престола. Предыдущий такой случай приходится на 1817 год.

После отречения Акихито получит титул дайдзе тэнно ("император на покое"). Он сохранит привилегии и государственное обеспечение, а после смерти будет похоронен с соблюдением всех императорских церемоний.