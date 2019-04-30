"Хамон нужно есть в Испании": бизнес дает советы российским гурманам

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Российские производители мясной продукции объяснили, почему лоббируют запрет на ввоз в страну мясо-молочной продукции для личного употребления. Глава компании "Мираторг" посоветовал общественности думать о развитии России, а не о хамоне и пармезане. "Истерику закатили, балаболы", - посетовал он.

На прошлой неделе стало известно, что российская Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие российские производители мяса, обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить россиянам ввоз в страну мясной и молочной продукции из-за рубежа.

Инициатива вызвала скандал. И бизнес теперь вынужден объяснить, чего они добиваются. Заявление одного из участников мясной ассоциации - агрохолдинга "Мираторг" - оказались настолько резкими, что привели к новому витку скандала.

"Из ничего истерику закатили, балаболы"

Интервью с президентом агрохолдинга "Мираторг" Виктором Линником и основателем группы "Дымов" Вадимом Дымов во вторник опубликовало издание Forbes.

Въехал он в своем фургончике в Россию, а у него сало и колбаса с собой. Он начинает есть и выбрасывает остатки на обочину дороги. А там дикий кабан идет. Съел и умер. Вот вы видели мертвых кабанов вдоль дороги? А я видел Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации

"Чем вы заменили продукты, попавшие под антисанкции? Вы сами привозили когда-нибудь сыр или хамон в чемодане?" - спросили журналисты.

"Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленных колбас под Питером", - ответил Линник.

"Западный опыт состоит сплошь из запретов - куда нас с нашим мясом или молочкой пустили? Никуда!" - продолжил он.

На вопрос, не опасается ли он общественного неприятия из-за лоббирования запрета, глава "Мираторга" ответил еще резче: "Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы".

Что говорят остальные

Дымов заявил Forbes, что его компания поддерживает запрет на ввоз мясо-молочных изделий из-за угрозы переноса заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Это же причина была указана в обращении к вице-премьеру, о котором на прошлой неделе писала газета "Ведомости".

В первую очередь речь идет о риске африканской чумы свиней (АЧС).

"Во многих странах зафиксированы вспышки АЧС. Дания строит защитную стену в 70 км вдоль границы с Германией, чтобы противодействовать распространению заболевания со стороны кабанов, которые выступают разносчиками опасных вирусов", - рассказал Forbes Дымов.

"Из-за АЧС в Бельгии уже наблюдается рост цен на мясную продукцию. Есть множество проблем и в других странах. Китаю из-за АЧС пришлось ликвидировать 20% стада", - добавил он.

Дымов не оценил, насколько потеря хамона и пармезана может оказаться болезненной для россиян.

Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

"Пожалуй, пармезан в категории сыров занимают долю побольше, а хамон - многие мои знакомые из числа людей, которые выезжают за границу, даже смотрели в интернете, что это такое", - сказал он.

"Поэтому какой-то насущной проблемы и более-менее значимых объемов потребления этих продуктов - их просто нет", - уверен Востриков. А вот "какой-то процент угрозы заноса" опасных болезней "гипотетически может быть", считает он.

Из-за чего скандал

Обращение Национальной мясной ассоциации, которое, как узнали "Ведомости", было отправлено еще в марте, речь шла о полном запрете для частных лиц на ввоз в Россию мясной и молочной продукции. В ассоциацию входят в том числе такие компании, как "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком".

Сейчас россиянам можно ввозить для личного пользования до 5 кг продуктов животного происхождения, если это готовая продукция в заводской упаковке.

Минсельхоз и Россельхознадзор поддерживают запрет, писали "Ведомости" со ссылкой на их представителей.

Авторы обращения объяснили такую инициативу тем, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных, в частности, африканская чума свиней (АЧС). АЧС неопасна для людей, но из-за нее приходится уничтожать целые поголовья животных.

По мнению главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, этот вирус могут разносить путешественники.

"Это работа на предупреждение, - объяснил он РИА Новости. - Это не такие большие потери для путешествующих граждан. Хамон везет, условно, пять человек, массово ввозятся более дешевые продукты. Если кто-то везет сало на продажу из Украины - это нелегальный бизнес, мы не должны его поддерживать. Если кто-то везет его себе, мы говорим: уважаемый, пожалуйста, обойдись без этого сала - это вопрос национальной безопасности".

В интервью изданию 47.Ru Юшин, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько велика угроза, рассказал о диких кабанах, которые якобы заразились остатками привезенной из других стран колбасы.

"Вот возьмем гастарбайтера. Не секрет, что среди них немало, скажем так, социально не адаптированных. Въехал он в своем фургончике в Россию, а у него сало и колбаса с собой. Он начинает есть и выбрасывает остатки на обочину дороги. А там дикий кабан идет. Съел и умер. Вот вы видели мертвых кабанов вдоль дороги? А я видел. И зрелище еще то, я вам скажу", - рассказал он.