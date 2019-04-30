Битва за Винтерфелл: хорошо ли живые подготовились к сражению с мертвыми?

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Накануне вышел третий эпизод заключительного сезона "Игры престолов", в котором защитники Винтерфелла схлестнулись с армией белых ходоков во главе с Королем Ночи.

Хорошо ли живые подготовились к схватке с мертвыми и обороне замка? Что им удалось предусмотреть, а что нет? Русская служба Би-би-си обсудила это с историком - специалистом по эпохе Крестовых походов, а ветеран боевых действий в Афганистане рассказал о своих впечатлениях изданию Vox.

Роман Шляхтин, историк (PhD по философии), научный сотрудник Университета Майнца

С формальной точки зрения оборона Винтерфелла была подготовлена. Какой-никакой план - ров с горючими материалами, батарея огненосных метательных механизмов, драконы в качестве прикрытия с воздуха - у Дейенерис [Таргариен] и Джона [Сноу] был.

Однако в планы вмешался непредсказуемый фактор в лице Мелисандры, которая как deus ex machina зажгла клинки дотракийцев и вызвала тем самым их самоубийственную атаку против мертвецов.

Вопрос, что бы делали дотракийцы без Мелисандры, остается открытым. Судя по всему, оружия, способного убить мертвых, у них не было, из луков они в отличие от реальных средневековых полукочевников стрелять не умеют.

И остается вопрос, зачем вообще было тащить их на север вместо того, чтобы поручить им прикрыть южные фланги армии Дейнерис и следить за передвижениями Ланнистеров и высадкой Золотых мечей.

Вопрос о том, правильно ли были выстроены остальные части армии Дейнерис, также открыт. Уместно ли ставить опытного командующего Джейме Ланнистера в первые ряды на верную гибель? Уместно ли вообще выводить пехоту против мертвецов за стены замка? Не лучше ли вооружить опытных солдат луками и отстреливать их со стен? Почему вообще нет маневров, почему главные герои - опытные воины и тактики - не пытаются разделить силы противника или оттянуть хотя бы часть мертвых в сторону от Винтерфелла?

Ну и артиллерия. Если у вас есть батарея огненных требушетов со специально обученными специалистами, которые способны своими снарядами буквально зажечь небо над Винтерфеллом, то почему же они не дали еще несколько залпов по наступающей армии мертвецов? Почему не зажгли ночь? Это мне непонятно.

Касательно Короля Ночи говорить о тактике бессмысленно. Если вы можете движением руки поднять всех мертвых в радиусе пяти километров, то вы просто поднимаете мертвых и двигаете их вперед, не дожидаясь драматических эффектов. Если у вас есть дракон, который способен ледяным дыханием разрушить Великую Стену, то вы просто падаете с неба на Винтерфелл и выжигаете синим пламенем все живое.

Это если вы хотите победить. А в том, хочет ли Король Ночи победы, у меня большие сомнения. Не является ли он, как и Бран [Старк], частью какого-то особого плана, повторяющегося цикла? Я думаю что создатели сериала расскажут нам об этом в грядущих сериях.

Мик Кук, ветеран боевых действий в Афганистане, автор подкаста The Dead Prussian

Если вам предстоит осада и бой с численно превосходящим противником, вы не выводите свои силы в середину открытого пространства - вы заставляете врага вкладываться в прорыв обороны, которая в данном случае, на мой взгляд, была организована "задом наперед".

Если бы дотракийцы были тяжелой кавалерией, это еще имело бы какой-то смысл. Но дотракийцы - легкая, подвижная кавалерия. Такие конные войска обычно располагают на флангах, чтобы они могли беспрепятственно двигаться и быстро атаковать.

Что касается драконов, то решение отправить их обоих за Королем Ночи не кажется мне странным. Что еще должны сделать драконы, кроме как сжечь как можно больше мертвецов? Думаю, это был хороший выбор.

Идея поместить женщин и детей в крипте, где захоронены предки Старков, возможно, была меньшим из зол. Однако мы ожидали лучшего планирования от Тириона [Ланнистера]. Я думал, что он, по крайней мере, догадается [что Король Ночи может их воскресить].

Железнорожденные, которые установили оборонительный периметр вокруг Брана, опытны в использовании оружия ближнего боя, такого как топоры. Однако для боя в лесу, где ограничена видимость, они выбрали луки. Выбор такого оружия был обречен на провал.

Большие вопросы вызывает и защита стен замка. Они даже не использовали горящую смолу или что-то в этом роде, что работает как против живых, так и против мертвых. Кроме того, у них было много драконьего стекла, они могли бы разместить его на верхушках стен, что помешало бы мертвецам карабкаться по ним. Такое ощущение, что защитники Винтерфелла подумали: "Они [армия мертвых] все равно победят, так что сразимся с ними врукопашную наверху".

При выработке стратегии также важно было учитывать погодные условия. Воздушная поддержка, которую обеспечивают драконы, возможна не при любой погоде - то же касается авиации в реальном мире. Вот для чего нужна наземная артиллерия, такая как катапульты: даже если ничего не видно, просто бросайте снаряды - и вы все равно нанесете урон.

Оригинал комментария Мика Кука на сайте Vox.com