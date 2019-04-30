Индийская армия показала "следы йети". Ее засмеяли
Вооруженные силы Индии сообщили, что во время экспедиции обнаружила следы снежного человека, также известного как йети. Это породило волну недоверия и шуток в социальных сетях.
Индийская армия опубликовала в своем "Твиттере" пост, в котором говорилось, что в Гималаях военнослужащие заметили "загадочные следы ног мифического создания Йети". Пост военные сопроводили фотографиями следов на снегу.
"В горной экспедиции индийская армия впервые заметила близ базы Макалу в Гималаях загадочные следы мифического существа Йети размером 81х38 сантиметров. В прошлом неуловимый снежный человек был замечен лишь в Национальном парке Макалу-Барун", - написала армия у себя в "Твиттере".
Йети, огромное обезьяноподобное существо, часто фигурирует в южноазиатском фольклоре. Оно также известно как снежный человек, который по легенде обитает на вершинах Гималаев. Истории людей, утверждавшие, что видели йети или его следы, очень популярны в регионах Индии, Непала и Бутана.
Несмотря на то, что следы были обнаружены еще 9 апреля, армия поделилась своим открытием с общественностью только после того, как убедилась, что оно вписывается в существующие теории о существовании снежного человека, сообщает Times of India.
На "Твиттер" индийской армии подписаны 6 млн человек. Многие не восприняли эту новость всерьез - и теперь в откликах к публикации в "Твиттере" пользователи делятся шутками на эту тему.
"Очень грустно видеть, как армия продвигает столь глупые мифы. Я ожидал от вас большего", - пишет пользователь с никнеймом Harit.
"Быть может, есть более простое объяснение?"- иронизирует писатель Сиддхартх Сингх.
А я в прошлые выходные видел следы "бигфута" в Сингапуре. Какое совпадение!" - радуется Канишк Самота.
В свою очередь другие пользователи в основном отмечают, что на фотографиях запечатлены следы лишь одной ноги, в то время как йети считаются двуногими прямоходящими существами.
"Вот и разгадка! Йети пользуется палкой-скакалкой", - пишет один пользователь.
"Со всем уважением к другим участникам дискусии, тот, кого мы принимаем за йети, на самом деле наверняка либо тяньшанский бурый медведь, либо тибетский бурый медведь. Оба ростом более двух метров и обычно используют для ходьбы только две лапы. А один большой след они оставляют в случаях, когда передвигаются на всех четырех", - пытается объяснить другой.
В ответ на сомнения со стороны пользователей участники экспедиции заявили, что доказательство существования Йети было задокументировано и "передано экспертам в данной области".
"Мы сочли благоразумным [поделиться с общественностью нашим открытием] для того, чтобы возродить интерес к этой теме", - отметили военные. Но верят в это не все.
В последние годы было предпринято немало попыток раскрыть тайну вокруг Йети, но ни одного официального доказательства существования снежного человека пока так и не обнаружено.
В 2011 году ученые из Шотландского зоопарка получили кость, которой было больше 50 лет и про которую говорили, что она может принадлежать снежному человеку. В итоге они доказали, что это была человеческая кость.
В 2013 году профессор генетики из Оксфордского университета Брайан Сайкс провел ДНК-тест волос, которые якобы могли принадлежать йети. Тест показал, что это была шерсть древнего полярного медведя. По мнению ученого, за йети люди могли принимать как раз помесь полярного и бурого медведей.