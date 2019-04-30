Индийская армия показала "следы йети". Ее засмеяли

Правообладатель иллюстрации Indian Army Image caption По мнению индийской армии, так выглядят следы снежного человека

Вооруженные силы Индии сообщили, что во время экспедиции обнаружила следы снежного человека, также известного как йети. Это породило волну недоверия и шуток в социальных сетях.

Индийская армия опубликовала в своем "Твиттере" пост, в котором говорилось, что в Гималаях военнослужащие заметили "загадочные следы ног мифического создания Йети". Пост военные сопроводили фотографиями следов на снегу.

"В горной экспедиции индийская армия впервые заметила близ базы Макалу в Гималаях загадочные следы мифического существа Йети размером 81х38 сантиметров. В прошлом неуловимый снежный человек был замечен лишь в Национальном парке Макалу-Барун", - написала армия у себя в "Твиттере".

Йети, огромное обезьяноподобное существо, часто фигурирует в южноазиатском фольклоре. Оно также известно как снежный человек, который по легенде обитает на вершинах Гималаев. Истории людей, утверждавшие, что видели йети или его следы, очень популярны в регионах Индии, Непала и Бутана.

Несмотря на то, что следы были обнаружены еще 9 апреля, армия поделилась своим открытием с общественностью только после того, как убедилась, что оно вписывается в существующие теории о существовании снежного человека, сообщает Times of India.

На "Твиттер" индийской армии подписаны 6 млн человек. Многие не восприняли эту новость всерьез - и теперь в откликах к публикации в "Твиттере" пользователи делятся шутками на эту тему.

"Очень грустно видеть, как армия продвигает столь глупые мифы. Я ожидал от вас большего", - пишет пользователь с никнеймом Harit.

"Быть может, есть более простое объяснение?"- иронизирует писатель Сиддхартх Сингх.

А я в прошлые выходные видел следы "бигфута" в Сингапуре. Какое совпадение!" - радуется Канишк Самота.

В свою очередь другие пользователи в основном отмечают, что на фотографиях запечатлены следы лишь одной ноги, в то время как йети считаются двуногими прямоходящими существами.

"Вот и разгадка! Йети пользуется палкой-скакалкой", - пишет один пользователь.

"Со всем уважением к другим участникам дискусии, тот, кого мы принимаем за йети, на самом деле наверняка либо тяньшанский бурый медведь, либо тибетский бурый медведь. Оба ростом более двух метров и обычно используют для ходьбы только две лапы. А один большой след они оставляют в случаях, когда передвигаются на всех четырех", - пытается объяснить другой.

В ответ на сомнения со стороны пользователей участники экспедиции заявили, что доказательство существования Йети было задокументировано и "передано экспертам в данной области".

"Мы сочли благоразумным [поделиться с общественностью нашим открытием] для того, чтобы возродить интерес к этой теме", - отметили военные. Но верят в это не все.

В последние годы было предпринято немало попыток раскрыть тайну вокруг Йети, но ни одного официального доказательства существования снежного человека пока так и не обнаружено.

В 2011 году ученые из Шотландского зоопарка получили кость, которой было больше 50 лет и про которую говорили, что она может принадлежать снежному человеку. В итоге они доказали, что это была человеческая кость.

В 2013 году профессор генетики из Оксфордского университета Брайан Сайкс провел ДНК-тест волос, которые якобы могли принадлежать йети. Тест показал, что это была шерсть древнего полярного медведя. По мнению ученого, за йети люди могли принимать как раз помесь полярного и бурого медведей.