Гуайдо объявил о начале финального этапа отстранения Мадуро от власти
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видео, записанное на одной из баз военно-воздушных сил страны. На записи он в окружении мужчин в военной форме призывает военных поддержать его и положить конец узурпации власти президента Николаса Мадуро. Происходящее Гуайдо называет финальным этапом смены власти в стране.
До сих пор военные в основном поддерживали Мадуро и отказывали в признании Гуайдо, который в январе объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали таковым США и многие другие страны, призвав действующего президента Мадуро покинуть пост. Россия, Китай и еще несколько стран считаю Мадуро легитимным президентом, а события в Венесуэле - попыткой государственного переворота.
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На видео Гуайдо говорит, что его поддержали "храбрые солдаты" в Каракасе. Рядом с ним стоит другой оппозиционный лидер - Леопольдо Лопес. В 2009 году он вместе Гуайдо основал левоцентристскую партию "Народная воля". Лопеса позже арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Его срок был заменен на домашний арест, под которым он должен был находиться и сейчас.
Лопес заявил, что его освободили поддержавшие Гуайдо военные.
Гуайдо с авиабазы "Ла Карлота" призвал и других венесуэльских военных поддержать его. Он назвал президента Мадуро узурпатором и призвал жителей Каракаса приходить к авиабазе. Как сообщает Рейтер, в окрестностях базы слышна стрельба.
"В настоящее время я встречаюсь с [командующими] основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода", - написал оппозиционер в "Твиттере".
Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес, комментируя опубликованное Гуайдо видео, заявил, что правительство занимается подавлением попытки переворота, за которую ответственна "небольшая группа военных-предателей".
"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал в "Твиттере" Родригес.
Как сообщает агентство Рейтер, проправительственные силы распылили вблизи базы слезоточивый газ.
Заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента страны Николаса Мадуро выйти на улицу в знак поддержки правительства.
Как сообщают местные СМИ, после появления сообщений о попытке переворота государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.
Противостояние Мадуро и Гуайдо
Каждый из них называет себя законным президентом Венесуэлы.
Вскоре после того, как Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности лидера страны, его активы в Венесуэле были заморожены, а Верховный суд, лояльный действующей власти, принял постановление о запрете на передвижения для Гуайдо.
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Но 35-летний лидер оппозиции пренебрег этим запретом и в марте совершил поездку по странам Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой политиков этих стран.
Гуайдо по прежнему требует, чтобы Мадуро отошел от власти, и призывает вооруженные силы, которые пока верны действующему президенту, перейти на его сторону.
В марте Контрольное управление Венесуэлы на 15 лет запретило Гуайдо занимать выборные руководящие посты. Причиной для такого запрета стали, по словам руководителя управления Элвиса Аморосо, нестыковки в налоговой декларации политика. Сам Гуайдо отверг постановление Аморосо, заявив, что не признает его генеральным аудитором страны.
Кризис в Венесуэле
Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада. С инфляцией свыше миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.
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Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне продолжающегося в стране кризиса провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его временным главой государства. Так же поступили многие страны Латинской Америки и часть американских союзников в Европе.
Россия и Китай при этом продолжают считать легитимным президентом Николаса Мадуро.