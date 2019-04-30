Гуайдо объявил о начале финального этапа отстранения Мадуро от власти

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видео, записанное на одной из баз военно-воздушных сил страны. На записи он в окружении мужчин в военной форме призывает военных поддержать его и положить конец узурпации власти президента Николаса Мадуро. Происходящее Гуайдо называет финальным этапом смены власти в стране.

До сих пор военные в основном поддерживали Мадуро и отказывали в признании Гуайдо, который в январе объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали таковым США и многие другие страны, призвав действующего президента Мадуро покинуть пост. Россия, Китай и еще несколько стран считаю Мадуро легитимным президентом, а события в Венесуэле - попыткой государственного переворота.

На видео Гуайдо говорит, что его поддержали "храбрые солдаты" в Каракасе. Рядом с ним стоит другой оппозиционный лидер - Леопольдо Лопес. В 2009 году он вместе Гуайдо основал левоцентристскую партию "Народная воля". Лопеса позже арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Его срок был заменен на домашний арест, под которым он должен был находиться и сейчас.

Лопес заявил, что его освободили поддержавшие Гуайдо военные.

Гуайдо с авиабазы "Ла Карлота" призвал и других венесуэльских военных поддержать его. Он назвал президента Мадуро узурпатором и призвал жителей Каракаса приходить к авиабазе. Как сообщает Рейтер, в окрестностях базы слышна стрельба.

"В настоящее время я встречаюсь с [командующими] основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода", - написал оппозиционер в "Твиттере".

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес, комментируя опубликованное Гуайдо видео, заявил, что правительство занимается подавлением попытки переворота, за которую ответственна "небольшая группа военных-предателей".

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал в "Твиттере" Родригес.

Как сообщает агентство Рейтер, проправительственные силы распылили вблизи базы слезоточивый газ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Леопольдо Лопес (третий справа) заявил, что его освободили поддержавшие Гуайдо военные.

Заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента страны Николаса Мадуро выйти на улицу в знак поддержки правительства.

Как сообщают местные СМИ, после появления сообщений о попытке переворота государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.

Противостояние Мадуро и Гуайдо

Каждый из них называет себя законным президентом Венесуэлы.

Вскоре после того, как Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности лидера страны, его активы в Венесуэле были заморожены, а Верховный суд, лояльный действующей власти, принял постановление о запрете на передвижения для Гуайдо.

Но 35-летний лидер оппозиции пренебрег этим запретом и в марте совершил поездку по странам Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой политиков этих стран.

Гуайдо по прежнему требует, чтобы Мадуро отошел от власти, и призывает вооруженные силы, которые пока верны действующему президенту, перейти на его сторону.

В марте Контрольное управление Венесуэлы на 15 лет запретило Гуайдо занимать выборные руководящие посты. Причиной для такого запрета стали, по словам руководителя управления Элвиса Аморосо, нестыковки в налоговой декларации политика. Сам Гуайдо отверг постановление Аморосо, заявив, что не признает его генеральным аудитором страны.

Кризис в Венесуэле

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада. С инфляцией свыше миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне продолжающегося в стране кризиса провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его временным главой государства. Так же поступили многие страны Латинской Америки и часть американских союзников в Европе.

Россия и Китай при этом продолжают считать легитимным президентом Николаса Мадуро.