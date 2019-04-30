"Финальный этап операции "Свобода": что происходит в Венесуэле

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Власти Венесуэлы заявили, что подавляют попытку государственного переворота под предводительством лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее во вторник объявил о начале "последнего этапа" свержения Николаса Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону. В Каракасе продолжаются столкновения.

Во вторник Гуайдо опубликовал видео, записанное на одной из баз военно-воздушных сил страны. На записи он в окружении мужчин в военной форме заявил, что военные "приняли правильное решение", перешли на его сторону и готовы бороться с правительством Мадуро. Происходящее Гуайдо называет финальным этапом смены власти в стране.

Гуайдо с авиабазы "Ла Карлота" призвал и других венесуэльских военных поддержать его. Он назвал президента Мадуро узурпатором и призвал жителей Каракаса приходить к авиабазе. Как сообщает Рейтер, в окрестностях базы была слышна стрельба.

Правительство Мадуро в ответ заявило, что попытка переворота организована военными-предателями, а основная часть вооруженных сил - на его стороне.

"Оружие республики готово защитить суверенитет и независимость нации", - сказал в телеобращении министр обороны Владимир Падрино.

Сам Николас Мадуро заявил, что заручился поддержкой военных, которые "выразили полную верность народу, конституции и родине".

Один из членов правящей социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников Мадуро выйти на улицы.

Неподалеку от авиабазы, где Гуайдо предположительно записал свое обращение, произошли столкновения с применением огнестрельного оружия. Падрино сказал, что у одного из поддерживающих Мадуро солдат пулевое ранение.

"Это не переворот военных. Это планировалось в Вашингтоне, в Пентагоне, в госдепартаменте и Болтоном", - сказал в беседе с Рейтер министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса, имея в виду советника президента США по безопасности Джона Болтона.

"Для Гуайдо ставки очень высоки. Правительство Венесуэлы говорит, что борется с попыткой переворота. Это самый драматичный момент в том, что в последние месяцы происходит в Венесуэле", - считает дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военные задерживают оператора и видеоблогера недалеко от авиабазы "Ла Карлота" - многие пользователи интернета вели от нее прямые трансляции

Советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон во вторник вечером предупредил, что применение силы к сторонникам Мадуро было бы "большой ошибкой" со стороны действующей власти.

Болтон подчеркнул, что считает происходящее в Венесуэле не переворотом, а попыткой законного президента прийти к власти. Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности лидера страны в соответствии с конституцией.

Кроме того, сказал Болтон, США ожидают, что Россия не будет вмешиваться в происходящее.

Позднее во вторник Болтон в "Твиттере" опубликовал заявление, обращенное к главе Верховного суда, министру иностранных дел и главе президентской гвардии Венесуэлы.

"Ваше время вышло. Это последний шанс [...] Защитите конституцию и снимите Мадуро. Тогда ваши имена исчезнут из санкционных списков. Останьтесь с Мадуро - и утонете вместе с кораблем", - написал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Столкновения у авиабазы "Ла Карлота"

Что происходит сейчас

В разных районах Каракаса собрались сторонники Гуайдо и его противники, на стороне которых выступают силовики.

В городе продолжаются столкновения между сторонниками Гуайдо и военными, в распоряжении которых есть бронированные автомобили. Протестующие бросают камни, против них используют водометы и слезоточивый газ.

На камеры попал момент, когда один из бронированных автомобилей врезался в толпу. Был ли впоследствии кто-то ранен - неизвестно.

Газета El Universal сообщает о 37 раненых в результате протестов в столице. Корреспондент Би-би-си в Каракасе Гильермо Олмо говорит, что во вторник столкновения достигля нового уровня жестокости.

С кем военные?

До сих пор военные в основном поддерживали Мадуро и отказывали в признании Гуайдо, который в январе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Его признали таковым США и многие другие страны, призвав действующего президента Мадуро покинуть пост. Россия, Китай и еще несколько стран считают Мадуро легитимным президентом, а события в Венесуэле - попыткой государственного переворота.

На видео Гуайдо говорит, что его поддержали "храбрые солдаты" в Каракасе. Рядом с ним стоит другой оппозиционный лидер - Леопольдо Лопес. В 2009 году он вместе Гуайдо основал левоцентристскую партию "Народная воля".

Лопеса позже арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Его срок был заменен на домашний арест, под которым он должен был находиться и сейчас.

Лопес заявил, что его освободили поддержавшие Гуайдо военные.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В толпе сторонников Гуайдо были вооруженные мужчины в форме нацгвардии

"В настоящее время я встречаюсь с [командующими] основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода", - написал оппозиционер в "Твиттере".

Мадуро написал в "Твиттере", что все командование вооруженных сил остается верным властям. "Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим", - заявил Мадуро.

"Гуайдо и его сторонники утверждают, что часть военных по всей стране теперь поддерживает их, но пока подтверждений этому мало", - говорит дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Леопольдо Лопес (третий справа) заявил, что его освободили поддержавшие Гуайдо военные.

Как сообщают местные СМИ, после появления сообщений о попытке переворота государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.