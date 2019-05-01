Пресса Британии: на выборах в Европарламент может победить Путин

В обзоре британской прессы 1 мая:

На выборах в Европарламент может победить Путин

Главным победителем грядущих выборов в ЕС, вероятнее всего, станет российский президент Владимир Путин, пишет обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин.

Одним из характерных качеств лидера России является его способность определить имеющуюся возможность, столкнувшись даже с самыми, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Оказавшись в ситуации, когда Москву в международном сообществе считают изгоем из-за отравления "Новичком" в Солсбери, Путин расценивает выборы в Европарламент как возможность восстановить позиции России в Европе, пишет автор.

Желание Кремля направить европейскую политику в более благоприятном для своих интересов направлении не является чем-то новым. Ранее опасения о вероятном вмешательстве России звучали во Франции, Италии, Австрии, Греции, Голландии и Германии. Также остались вопросы о том, вмешивалась ли Москва в британский референдум 2016 года о выходе из ЕС.

Сейчас, по словам обозревателя, появляется все больше доказательств хорошо скоординированных действий Москвы по образованию комплекса союзников в Восточной и Центральной Европе, цель которого - внедрение пророссийского блока в состав следующего Европарламента.

У Москвы уже сложились хорошие отношения с Венгрией и Болгарией - двумя бывшими странами соцблока, которые, судя по всему, хотят сохранить хорошие связи с Россией в ущерб своей поддержке ЕС. Венгрия согласилась выдворить из страны лишь одного российского дипломата после отравления в Солсбери, а Болгария не выслала никого. Словакия, относительно недавно вошедшая в состав ЕС, также отказалась поддержать просьбу Брюсселя о проявлении солидарности против Москвы, отмечает Кохлин.

Сейчас в центре внимания России находится Чехия, где Кремль старается углубить связи с президентом Милошем Земаном и премьером Андреем Бабишем. Земан, второй раз подряд одержавший победу на выборах в январе 2018 года, известен своими пророссийскими высказываниями и евроскептицизмом, особенно в вопросе недавнего кризиса с мигрантами.

Премьер-министр Бабиш, в адрес которого звучали обвинения в мошенничестве, считается близким соратником Земана, которого называют самым влиятельным союзником Кремля в Центральной Европе из-за его нескрываемой поддержки российской интервенции в Сирии и вмешательства России на востоке Украины. Опасения по поводу связей Бабиша с Россией появились в конце 2018 года, когда его сын оказался замешан в странной истории, заявив, что во время отдыха в Крыму его "похитил" российский бизнес-партнер его отца. Бабиш отверг его утверждения, заявив, что его сын психически нездоров. На волне этой истории шесть оппозиционных партий Чехии потребовали у Бабиша уйти в отставку, отмечает обозреватель Daily Telegraph.

Бабишу также пришлось отвергать обвинения в работе в качестве информатора службы госбезопасности Чехословакии - помощника КГБ в годы холодной войны. Обвинения в его адрес заставили предположить, что он сохранил тесные связи с Москвой.

Безусловно, с точки зрения Москвы, добавление Чехии в состав стран ЕС и политических партий, поддерживающих Россию, позволит ей усилить свои потуги в противодействии Евросоюзу, который пытается выступать против России единым фронтом, пишет автор.

Кремлю явно очень понравилось, когда на недавнем митинге в Праге, на который съехались лидеры популистских партий Европы, глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала реформировать европейскую структуру.

Альянс популистских партий, в числе которых итальянская "Лига" и австрийская партия свободы (всех их обвиняют в связях с Москвой), надеются на грядущих выборах получить необходимое количество мест в Европарламенте для формирования крупнейшей коалиции. Перспектива борьбы с альянсом стран ЕС и политических партий с пророссийской повесткой крайне беспокоит руководителей западных спецслужб. Они опасаются, что подобные альянсы могут нанести вред таким важным организациям, как НАТО, а также повлиять на процесс по обмену секретными данными между западными союзниками, отмечает Кохлин.

Такого мнения придерживается бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который ранее заявил, что Россия, несомненно, будет в числе тех, кто окажет наибольшее пагубное влияние на грядущие выборы в ЕС. Есть примеры того, как пророссийские члены ЕС пытались повлиять на режим европейских санкций в отношении России, введенные из-за аннексии Крыма в 2014 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что из-за них Европа оказывает себе медвежью услугу, пишет обозреватель.

И если коварные попытки России повлиять на выборы в ЕС завершатся успехом, а все указывает на это, давление на Брюссель о смягчении позиции в отношениях с Россией будет усиливаться, резюмирует автор.

Тереза Мэй поужинала с женой бывшего соратника Путина за 135 тыс. фунтов

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и шесть других представительниц кабинета министров страны провели вечер в компании супруги бывшего соратника Владимира Путина, пожертвовавшего консервативной партии 135 тыс. фунтов (176 тыс. долларов), пишет Daily Mail на своей первой полосе, сопровождая статью фотографией участниц ужина.

Премьер приняла Любовь Чернухину в понедельник в пятизвездочной гостинице Goring Hotel в фешенебельном лондонском районе Белгравия. По информации издания, банкир выиграла ужин в компании премьера на аукционе, состоявшемся во время "Черно-белого бала", который был организован консерваторами для сбора средств на нужды партии. С учетом нынешнего пожертвования в 135 тыс. фунтов общая сумма средств, выделенных Чернухиной тори за последние семь лет, превысила 1 млн фунтов (1 млн 300 тыс. долларов), утверждает издание.

Консервативная партия утверждает, что Чернухина, имеющая британское гражданство, не является подельницей Путина. Но ее пожертвование вновь заставляет говорить о связях тори с Россией. Пять лет назад Дэвиду Кэмерону пришлось ответить на неудобные вопросы, когда Чернухина выиграла на аукционе за 160 тыс. фунтов партию в теннис с тогдашним премьером и Борисом Джонсоном. Его обвинили в лицемерии, поскольку в тот момент он добивался ужесточения западных санкций против России, пишет Daily Mail.

Вероятно, теперь неудобные вопросы появятся к Мэй, которая после инцидента в Солсбери призывала жестче бороться с финансами российского происхождения и с влиянием России в Британии.

Об ужине стало известно благодаря публикации фото в "Инстаграме", которое разместила первый заместитель министра финансов Лиз Трасс. На фото в антураже гостиницы Goring - Тереза Мэй, несколько министров-женщин и группа неизвестных дам. Свой пост Трасс сопроводила подписью: "Это женский вечер, члены кабинета и друзья, девичья сила", пишет издание.

Даунинг-стрит и Консервативная партия отказались обсуждать личность тех, кто оказался запечатлен на фотографии, настаивая на том, что это было частное мероприятие. Но Daily Mail удалось выяснить, что ужин проводился для Чернухиной, которая выиграла его на аукционе, и ее друзей.

Тори неоднократно настаивали на законности принятия пожертвований у Чернухиной. По их словам, ее супруг Владимир Чернухин, работавший заместителем министра финансов России в начале 2000-х годов, поссорился с Путиным после увольнения с должности руководителя банка, после чего уехал в Лондон. Издание подчеркивает, что оснований говорить о незаконности финансов четы Чернухиных нет.

Кит-белуха и другие животные-шпионы

История с появлением кита-белухи у берегов Норвегии с аппаратурой, на которой была надпись на русском, привлекла внимание таблоида Sun, который решил вспомнить, в каких еще случаях животные использовались в качестве шпионов.

Дельфины: это умные животные, которых украинские военные научили гораздо большему, чем исполнение цирковых трюков. Команду животных натренировали обезвреживать мины и останавливать нарушителей. В 2014 году, когда Россия захватила дельфинов, они отказались от приема пищи, и это дало повод Украине утверждать, что они патриотически покончили с собой, пишет издание.

Голуби: Во время Первой мировой войны немцы получали вид с высоты птичьего полета благодаря камерам, которые крепились к голубям. Таким же методом пользовалось и ЦРУ в годы холодной войны.

Обезьяны: В начале XIX века в английском городе Хартлпул повесили обезьяну, потому что местные жители решили, что это шпион-француз, посланный за ними следить. На самом деле животное выжило при кораблекрушении, и французская команда судна нарядила его в военную форму ради забавы, сообщает Sun.

Ящерицы: В прошлом году Иран заявил, что Запад использует ящериц, чтобы следить за его ядерной программой. Кожа рептилий якобы способна улавливать атомные волны.

Белки: Иранские военачальники были вне себя от ярости, когда неподалеку от атомной станции было обнаружено 14 белок. Разведка посчитала, что это шпионы, поэтому их арестовали. Иранские власти заявили, что грызунов задержали до того, как они успели что-либо сделать, сообщает таблоид.

Кошки: В 1960-х годах ЦРУ установило микрофон в ухо кошке. Антенной служил хвост. Агенты были уверены, что их хитрый план тайного прослушивания русских увенчается успехом. Но кошка не успела добраться до позиции, поскольку ее переехало такси, отмечает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com