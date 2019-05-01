У Японии новый монарх - император Нарухито взошел на престол. Что о нем известно?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Император Нарухито на церемонии унаследования имперских регалий и печатей в императорском дворце в Токио

Император Японии Нарухито выступил с первой короткой речью после церемонии восшествия на престол, заявив, что надеется на всеобщее счастье, прогресс и мир во всем мире.

Официально он взошел на престол в среду в ходе церемонии унаследования имперских регалий (их три - зеркало, меч и яшма).

С восшествием на престол императора Нарухито в Японии началась новая имперская эра Рэйва - что означает порядок и гармонию.

С начала правления каждого императора в Японии идет новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному (от Рождества Христова).

Предшествовавшая эре Рэйва эра Хэйсэй (достижение мира) продолжалась с января 1989 года, когда умер император Хирохито и на трон взошел его сын Акихито (отец Нарухито), ставший 125-м императором.

В эмоциональной речи Нарухито поблагодарил отца. Его голос срывался, когда он говорил о служении Акихито Японии. "Мой отец всю жизнь служил народу Японии", - сказал Нарухито.

85-летний император Акихито отрекся от престола из-за возраста и плохого состояния здоровья. После отречения он получил титул почетного императора.

Media playback is unsupported on your device Японский император Акихито отрекся от престола. Церемония отречения.

"В 1989 году, когда Акихито [вступил на престол], он говорил о социальном благополучии и мире", - сказал Би-би-си Кен Руофф, директор Центра японских исследований в Портлендском государственном университете.

Ради достижения этих целей император Акихито работал в течение своей эры Хэйсэй, и его контакты с людьми, пострадавшими от болезней и катастроф, снискали ему любовь многих японцев.

"Думаю, из первых слов Нарухито мы поймем, какими будут планы нового императора. Мне кажется, это задаст тон [новой эры]", - сказал профессор Руофф.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Японии отмечают начало эпохи Рэйва

Что было на церемонии?

Так называемая церемония унаследования имперских регалий и печатей началась в 10:15 по местному времени.

Женщинам-членам королевской семьи разрешили присутствовать на второй части церемонии, в ходе которой к Нарухито присоединилась супруга, императрица Масако.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нарухито с супругой, императрицей Масако, на церемонии в императорском дворце в Токио

59-летнему Нарухито вручили священные регалии - копии меча и драгоценной яшмы, которые передаются японскими императорами из поколения в поколение и считаются символами имперской власти.

Есть еще один объект - зеркало, вместе они составляют имперские регалии.

Однако зеркало, считающееся самым драгоценным из них и хранящееся, как полагают, в храме Исэ в префектуре Миэ, никогда не покидает стен святилища.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Император Акихито отрекся от престола 30 апреля

Что мы знаем о новом императоре?

Император Акихито во время своего правления взял на себя роль дипломата, став неофициальным послом в Японии и много путешествуя по другим странам - Нарухито, как ожидается, продолжит эту роль.

Нарухито - 126-й император Японии. Он учился в Оксфордском университете и стал наследным принцем в 28 лет.

В 1986 году он, по сообщениям, на чаепитии познакомился со своей женой, ныне императрицей Масако Овада. В 1993 году они поженились.

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY Image caption Нарухито и Масако в традиционных императорских свадебных костюмах на церемонии бракосочетания в 1993 году

Императрица Масако позже рассказала журналистам, что приняла предложение Нарухито после того, как он сказал: "Тебя могут одолевать страхи и беспокойства по поводу присоединения к императорскому дому. Но я тебя буду защищать всю свою жизнь".

Масако, которая, как сообщается, страдает от стрессового расстройства, призналась в декабре, что не чувствует себя уверенно по поводу своей роли императрицы, но пообещала сделать все возможное, чтобы служить народу Японии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Императрица Масако говорит на нескольких языках и до вступления в брак была дипломатом

Масако училась в Гарвардском и Оксфордском университетах и до замужества имела многообещающую карьеру дипломата.

Единственный ребенок пары, принцесса Айко, родилась в 2001 году. Однако действующий закон Японии запрещает женщинам наследовать трон, поэтому она не является наследницей своего отца.

Брат Нарухито, принц Фумихито, будет следующим на троне, за ним в очереди на престол - племянник нового императора, 12-летний принц Хисахито.

Почему японская монархия важна?

Это старейшая наследная монархия в мире, согласно легендам, японские монархи правили еще в 600-м году до нашей эры.

Японские императоры раньше вообще считались богами, но император Хирохито - дед Нарухито - публично отказался от своего божественного статуса в конце Второй мировой войны, в рамках капитуляции Японии.

Роль монарха была пересмотрена императором Акихито, который помог восстановить репутацию Японии после войны.