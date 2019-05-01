Правообладатель иллюстрации MANDEL NGAN/Getty Image caption Решение было принято после визита в Белый дом в апреле президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси

Администрация президента Трампа намерена объявить исламистское движение "Братья-мусульмане" террористической организацией, заявила представитель Белого дома.

Это будет означать экономические санкции и запреты на визиты в США для членов старейшей исламистской организации Египта, у которой более миллиона последователей по всему Ближнему Востоку.

Это решение было принято после визита президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси в Белый дом в апреле.

По сведениям американской прессы, именно он попросил Дональда Трампа объявить "Братьев-мусульман" террористами.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президентская администрация продвигает эту инициативу.

"Президент провел консультации со своими советниками по национальной безопасности, а также с региональными лидерами, которые разделяют его обеспокоенность, и это решение сейчас рассматривается в рамках административных процедур", - говорится в заявлении Сандерс.

Администрация Трампа дала распоряжение службам безопасности и дипломатической службе найти способ наложить санкции на "Братьев-мусульман" после встречи с президентом ас-Сиси 9 апреля, сообщает американская пресса.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt/Getty Image caption В 2013 году сторонники исламистского президента Мухаммеда Мурси протестовали против его свержения

Правительство Египта уже объявило "Братьев-мусульман" террористической организацией. Президент ас-Сиси пришел к власти, сместив в 2013 году президента Мухаммеда Мурси, бывшего лидера "Братьев-мусульман".

После того как США официально признают эту организацию террористической, под санкции попадут все компании и физические лица, имеющие с ней дело.

В заявлении на своем сайте "Братья-мусульмане" заявили, что продолжат свою деятельность, несмотря на любое решение Вашингтона, сообщает агентство Рейтер.

"Мы останемся непоколебимыми в том, что мы делаем в соответствии с нашей умеренной и мирной идеологией, и будем продолжать делать правое дело, для подлинного и конструктивного сотрудничества во благо всех общин, где мы живем, и во благо всего человечества", - говорится в заявлении организации.

Газета New York Times пишет, что это решение администрации Трампа внесло раскол между Белым домом с одной стороны, и Пентагоном и госдепартаментом с другой.

Хотя советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео, как сообщают, поддерживают решение президента, в то же время карьерные дипломаты, высокопоставленные сотрудники спецслужб и адвокаты правительства выступают против по целому ряду причин.

Возражения высказывают и другие страны. Представитель правящей в Турции исламистской Партии справедливости и развития сказал, что подобное решение Вашингтона затруднит процесс демократизации на Ближнем Востоке, и усилит влияние экстремистских группировок.

Аналитик Брукингского института в США Шади Хамид, специализирующийся на исследовании исламистских движений, говорит, что "Братья-мусульмане" - ни в коем случае не террористическая организация.

"Ни один американский специалист по "Братьям-мусульманам" не поддерживает решение объявить эту организацию террористической", - добавил он.

Кто такие "Братья-мусульмане"?

Изначально движение "Братья-мусульмане" было основано для распространения среди населения принципов исламской морали, а также для благотворительных целей. Но вскоре после основания оно занялось также и политикой, добиваясь полной независимости Египта от Великобритании и предотвращения распространения в обществе западных ценностей.

Движение было основано Хасаном аль-Банна и стало примером для других исламистов на Ближнем Востоке и в других регионах.

Хотя сами "братья" утверждают, что поддерживают принципы демократии, группировка также заявляет, что хочет создать государство, которое будет управляться согласно принципам шариата. Их главный лозунг: "Ислам - вот ответ".

К концу 1940-х годов у движения было около полумиллиона членов в одном лишь Египте.

В 1952 году колониальное правление Египтом подошло к концу после военного переворота, организованного так называемыми "Свободными офицерами", которым помогли "Братья-мусульмане".

Но после неудавшейся попытки убийства президента Гамаля Абделя Насера в 1954 году движение было запрещено, и тысячи его членов были брошены в тюрьму, где их подвергали пыткам. Движение ушло в подполье.

Это столкновение с властями привело к важным последствиям. Один из членов движения по имени Сейид Кутб разработал новую идеологию, призывающую к джихаду против всех "неверных" властей, в том числе и в мусульманских странах.

Его тезисы оказали значительное влияние на основателей и последователей радикальных исламистских группировок - от "Исламского джихада" до "Аль-Каиды".

В 2011 году, в рамках первых в истории Египта свободных выборов, партия, представлявшая интересы "Братьев-мусульман", одержала победу на выборах в парламент, а затем в 2012 году и на президентских выборах.

После того как президент-исламист Мурси был свергнут, тысячи членов движения были арестованы, и сотни приговорены к смертной казни.