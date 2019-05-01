Продажи iPhone резко упали. В Apple говорят, что они скоро опять вырастут

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Продажи смартфонов iPhone компании Apple резко упали за первые три месяца 2019 года. Столь быстрого падения продаж не наблюдалось никогда ранее.

Компания сообщает, что выручка от продаж "айфонов" упала на 17% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составила 31 млрд долларов.

Вместе с тем, глава Apple Тим Кук отметил, что в конце марта продажи айфонов вновь начали расти, в частности в Китае, где компания снизила цены, чтобы привлечь покупателей.

Apple также официально прогнозирует рост выручки в квартале, который закончится в конце июня. На торгах после закрытия бирж котировки ее акций поднялись на 5%.

Компания предупреждала о замедлении продаж "айфонов" в начале года, в особенности в Китае, где у нее серьезные конкуренты - Huawei Technologies и Xiaomi.

Но, по словам Тима Кука, распродажи в Китае, а также снижение налогов в этой стране и появление новых кредитных предложений для потребителей позволили восстановить рост продаж iPhone. Он также отметил рост продаж других устройств, как, например, Apple Watch, и прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В марте компания объявила о новой платформе доставки потокового контента Apple TV+, которая станет конкурировать с такими компаниями, как Netflix.

"По сравнению с предыдущим периодом, торговые отношения улучшаются. Улучшается и тональность. Все это нам помогает", - сказал он в интервью агентству Рейтер.

Apple также увеличила прогноз выручки к концу сентября с 52,5 млрд до 54,5 млрд долларов.

Но в прошлом году к концу июня выручка компании достигала 61,1 млрд долларов. Также, хотя продажи в Китае начинают расти, по сравнению с тем же периодом 2018 года они упали на 20%.

Прибыль Apple также снизилась с 13,8 млрд долларов до 11,5 млрд.

Apple также пытается уменьшить свою зависимость от продаж "айфонов" и пытается наращивать выручку от услуг компании. В марте она объявила о новой платформе доставки потокового видео Apple TV+, которая станет конкурировать с такими компаниями, как Netflix.

Йорам Вурмсер, главный аналитик eMarketer, говорит, что сектор услуг и продажи других девайсов зависят от того, сколько клиентов "будут оставаться в экосистеме Apple и это все зависит от продаж iPhone".