Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption 1 мая Джулиан Ассанж прибыл из тюрьмы в Королевский суд района Сазарк

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признан виновным в нарушении судебного распоряжения, в результате которого семь лет назад он был выпущен под залог, что позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

В среду лондонский королевский суд района Сазерк, где состоялись слушания, приговорил 47-летнего обвиняемого к 50 неделям тюремного заключения.

Как передает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова, зачитывавший приговор судья отметил: "Очень важно, чтобы никто не был выше закона".

Ассанж появился в суде с небольшой, аккуратно подстриженной, бородкой и усами, одетый в серую толстовку и черный пиджак, и внешне произвел гораздо более уравновешенное впечатление, чем три недели назад, когда его внезапно выдворили из эквадорского посольства.

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По словам нашего корреспондента, он передал через своего адвоката письмо суду, в котором, как выразился адвокат, его подзащитный "выразил личное сожаление по поводу своего решения".

В суде были зачитаны выдержки из письма: "В какой-то момент я понял, что я в ужасной ситуации. И я сделал, как мне казалось в тот момент, единственный и наилучший выбор".

У зала суда помимо журналистов собрались активисты-правозащитники.

Несколько человек проводили пикет перед зданием. Одна из сочувствующих, как передает наш корреспондент, призывала всех, кто толпится у зала суда в надежде попасть внутрь, спуститься вниз и встать с пикетами: "Там журналисты; нехорошо, что всего два-три человека с плакатами".

Активисты, которым удалось попасть в зал, встали, когда в зал ввели обвиняемого.

Изначально обвинения против Ассанжа в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто.

Ассанж утверждал, что обвинения в изнасиловании сфабрикованы с целью выдать его США, где ему грозит обвинение в публикации секретных донесений Пентагона, госдепартамента и других государственных учреждений США.

Чтобы продемонстрировать свою невиновность, он сам в декабре 2010 года явился в Лондоне в полицейский участок, где был арестован, но через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где пробыл до 11 апреля 2019 года, когда ему было отказано в дальнейшем проживании на территории посольства.

В тот же день его вновь задержала полиция Лондона.