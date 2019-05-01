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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). По новым правилам, олимпийская чемпионка должна будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях.

CAS признал, что новая система допуска имеет дискриминационный характер. Но такая дискриминация "является необходимой, разумной и пропорциональной" для "сохранения целостности женской атлетики", говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Вместе с тем, суд высказал опасения по поводу применения новых правил, допустив что спортсменки могут нарушить их непреднамеренно.

Суд попросил рассмотреть возможность отсрочки вступления в силу новых правил для соревнований.

IAAF опубликовала новые правила допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона в апреле прошлого года. Для участия спортсменов в соревнованиях необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр. Такого показателя спортсменки с повышенным уровнем тестостерона должны достигать с помощью специальных препаратов.

Семеня, у которой с рождения повышенный уровень тестостерона, назвала новые правила нечестными. В июне 2018 года она подала в суд жалобу на IAAF.

Если новые правила вступят 8 мая, как и планировалось, то для участия в Чемпионате мира по легкой атлетике в конце сентября в Дохе, спортсменки должны начать принимать препараты в течение недели.

Кастер Семеня - двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира на дистанции 800 метров. Она выиграла золотые медали на Олимпиадах в Лондоне (2012 год) и Рио-де-Жанейро (2016 год), а также на чемпионатах мира в Берлине в 2009 году и в Лондоне в 2017 году.