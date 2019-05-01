Первомай в Петербурге закончился массовыми задержаниями оппозиционеров

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Первомайское шествие в Санкт-Петербурге закончилось массовыми и жесткими задержаниями оппозиционеров. По данным российских СМИ, в городе задержали от 50 до 70 человек. Число задержанных по России в целом портал "ОВД-Инфо" оценивает более чем в 120 человек.

Шествие в Петербурге началось в 11:00 по местному времени и состояло из трех колонн. В составе первой колонны шли представители местных властей, в том числе спикер городского парламента Вячеслав Макаров, представители всех 18 районных отделений "Единой России" в Санкт-Петербурге, члены городского правительства, а также врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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Колонна с единороссами после шествия проследовала на Дворцовую площадь, где состоялся праздничный концерт. Остальная часть шествия во главе с представителями партии КПРФ и их сторонниками отправилась на Исаакиевскую площадь.

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В составе третьей части согласованного шествия шли представители несистемной оппозиции, в том числе сторонники политика Алексея Навального, партии "Яблоко" и движения "Открытая Россия", признанного российским судом нежелательной организацией.

Задержания оппозиционеров начались еще до старта шествия на Лиговском проспекте, пишет "Фонтанка".

После того как полиция начала задерживать людей, колонна оппозиционеров в знак протеста остановилась. В ответ на это сотрудники правопорядка продолжили задержания.

Среди задержанных оказался координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов. Он был доставлен в автозаке в отделение полиции, где на него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения акции). Штраф по этой статье составляет от 10 до 20 тысяч рублей), а затем отпустили.

"Вменяют участие в несогласованном митинге, который произошел внутри согласованного, из-за остановки колонны", - пояснил Михайлов в своем "Твиттере".

Также на шествии в Петербурге были задержаны депутат Законодательного собрания Максим Резник и координатор "Открытой России" в Петербурге Сергей Кузин.

Одна из задержанных на шествии, кандидат в муниципальные депутаты Наталья Баринова при задержании получила перелом руки, сообщает "Медиазона".

"Она в 70-м отделе. Вызвали скорую, там приехала, сделала укол, перебинтовала, но не госпитализировала, так как не было конвоя, а затем все же повезла в Александровскую больницу", - сообщила изданию замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева.

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Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что полиция действовала "в полном соответствии с законом", а действия оппозиционеров назвал провокацией.

"Все чаще для провокаций используются всенародные праздники, призванные объединять, а не разделять людей. Поступая таким образом, они сами ставят крест на дальнейшей судьбе своего движения. Нельзя заработать политические очки, испортив гражданам праздник, предлагая раскол вместо единения", - приводит заявление Макарова агентство Интерфакс.

По данным регионального управления МВД, в мероприятиях по случаю 1 мая в Санкт-Петербурге приняли участие 42 тысячи человек.

Всего, по данным проекта "ОВД-Инфо", который отслеживает задержания на акциях, 1 мая были задержаны 124 человека в девяти городах России: 68 в Санкт-Петербурге, 16 в Петропавловске-Камчатском, по 10 человек в Томске и Великом Новгороде, по пять - в Махачкале и Новосибирске, и по одному - в Краснодаре и Сыктывкаре.