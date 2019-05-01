Фоторепортаж: как японцы встретили нового императора

Media playback is unsupported on your device Японский император Акихито отрекся от престола. Церемония отречения.

В Японии в четверг официально вступил на престол новый император Нарухито, его предшественник Акихито отрекся от престола. В этот раз смена императора стала скорее радостным событиям для японцев, ведь впервые за 200 лет новый правитель у них появился не из-за того, что его предшественник умер.

Новый император Нарухито и его жена, императрица Масако, в среду приехали во дворец на церемонию интронизации.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images

Церемония унаследования имперских регалий и печатей началась в 10:15 по местному времени (4:15 утра по Москве).

Женщинам-членам королевской семьи разрешили присутствовать на второй части церемонии, в ходе которой к Нарухито присоединилась супруга, императрица Масако.

59-летнему Нарухито вручили священные регалии - копии меча и драгоценной яшмы, которые передаются японскими императорами из поколения в поколение и считаются символами императорской власти.

Есть еще один объект - зеркало. Вместе они составляют императорские регалии.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Посмотреть на нового императора пришли тысячи людей.

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Feldman

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Feldman

Празднования продолжались до самой ночи.

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Feldman

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Feldman

С 1 мая в Японии началась новая имперская эпоха - "эра Рэйва", что в переводе означает "порядок", "гармония", а также "цветущий мир".

Правообладатель иллюстрации EPA

Впрочем, были и недовольные - в среду в стране прошли акции противников имперской системы (даже такой символической, как в Японии).

Правообладатель иллюстрации Reuters

Правообладатель иллюстрации Reuters

***