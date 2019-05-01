Фоторепортаж: как японцы встретили нового императора
В Японии в четверг официально вступил на престол новый император Нарухито, его предшественник Акихито отрекся от престола. В этот раз смена императора стала скорее радостным событиям для японцев, ведь впервые за 200 лет новый правитель у них появился не из-за того, что его предшественник умер.
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Новый император Нарухито и его жена, императрица Масако, в среду приехали во дворец на церемонию интронизации.
Церемония унаследования имперских регалий и печатей началась в 10:15 по местному времени (4:15 утра по Москве).
Женщинам-членам королевской семьи разрешили присутствовать на второй части церемонии, в ходе которой к Нарухито присоединилась супруга, императрица Масако.
59-летнему Нарухито вручили священные регалии - копии меча и драгоценной яшмы, которые передаются японскими императорами из поколения в поколение и считаются символами императорской власти.
Есть еще один объект - зеркало. Вместе они составляют императорские регалии.
Посмотреть на нового императора пришли тысячи людей.
Празднования продолжались до самой ночи.
С 1 мая в Японии началась новая имперская эпоха - "эра Рэйва", что в переводе означает "порядок", "гармония", а также "цветущий мир".
Впрочем, были и недовольные - в среду в стране прошли акции противников имперской системы (даже такой символической, как в Японии).
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