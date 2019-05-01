В США предложили ввести должность "киберцаря" для защиты от России

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Экс-посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря" (cyber tsar). "Киберцарь" должен будет координировать политику США в сфере кибербезопасности. Все это должно стать ответом на враждебную активность России в интернет-пространстве.

На слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей, экс-посол США в НАТО и бывшая помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд предложила ряд мер по противодействию деятельности России в киберпространстве.

Среди них - учредить в Белом доме пост "киберцаря", который будет координировать внутреннюю и внешнюю политику в этой сфере. Также Нуланд предлагает создать объединенный разведывательный и оперативный центр, чтобы "разоблачать, побеждать и сдерживать кампании цифрового влияния, манипулирование выборами", а также "разрабатывать инициативы по улучшению образования граждан и кибергигиены".

Кроме того, Нуланд предложила согласовать с союзниками США список болезненных экономических санкций и других ограничений в отношении России и публично объявить о них. США, по ее словам, должны быть готовы ввести их, если выявят новые случаи враждебной активности России в киберпространстве. Все эти меры, по мнению Нуланд, должны стать ответом на российское вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший, повлиял ли Кремль на выборы в США, пришел к выводам, что Россия вмешивалась в кампанию 2016 года с помощью "фабрики троллей". Ее целью было посеять рознь в обществе, используя соцсети, утверждал Мюллер. Кроме того, Россия помогла публикации электронной переписки руководства Демпартии - ее сервера, по версии Мюллера, взломало ГРУ.

Москва все обвинения отрицает и заявляет, что не вмешивалась в выборы в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нуланд выступала на заседании комитета по международным делам под названием "Противостояние возрождающейся России"

Выступая в среду на заседании комитета по международным делам палаты представителей под названием "Противостояние возрождающейся России", Нуланд назвала "золотым стандартом" политики США в отношении Кремля действия президента Рональда Рейгана, в администрации которого она также работала.

Рейган, по ее словам, понимал, что у него двойная миссия - сдерживать опасное и дестабилизирующее поведение Кремля и одновременно предлагать Москве путь к лучшим отношениям, к сотрудничеству на случай, если Кремль изменит курс.

"Морковкой" в случае с нынешней политикой президента Владимира Путина может стать "серьезный, устойчивый диалог с Москвой", который предполагает перемирие, ослабление санкций и перспективу сотрудничества по установке глобальных цифровых стандартов, сказала Нуланд. По ее мнению, все это станет возможным, когда Кремль откажется от использования интернета в качестве оружия.

Впрочем, пока, судя по тому, что говорила Нуланд, в США не верят, что Россия собирается отходить от своей нынешней политики. Дипломат отметила, что цифровая агрессия Москвы подрывает демократию США и их союзников, Россия запугивает своих соседей или аннексирует их территории как это было в случае с Крымом.

Также, как утверждает Нуланд, Россия нарушает договоры по контролю над вооружениями - в частности, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (сама Россия настаивает, что соблюдает этот договор, в то время как США - нет). Кроме того, добавила Нуланд, Москва поддерживает "бандитов и диктаторов" - Башара Асада в Сирии, Николаса Мадуро в Венесуэле и Халифа Хафтара в Ливии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Незадолго до того, как его армия начала наступление на Триполи, мятежный ливийский маршал Халифа Хафтар прилетал в Москву

Тем не менее Нуланд подчеркнула, что воспринимать Россию как вечного врага США не стоит и необходимо напрямую говорить с россиянами о том, чего им стоит "Путинская ремилитаризация", чтобы они понимали, куда уходит их благосостояние.

С ней согласился и бывший посол Дэниел Фрайд, координировавший политику санкций при администрации Барака Обамы. В своем выступлении Фрайд выразил уверенность в том, что Путину нужно, чтобы "у Украины не получилось". "Успешная, демократическая Украина покажет россиянам, что если украинцы смогли преуспеть в такой трансформации, то и Россия сможет, они поймут, что путинизм - не единственный путь для России", - отметил Фрайд.

В свою очередь бывший замначальника штаба армии США, генерал Джек Кин, выступивший на слушаниях, предсказал, что Россия "попытается манипулировать новым, неопытным президентом Украины Владимиром Зеленским". Зеленский, по его словам, может пойти на нормализацию отношений с Кремлем, чтобы поднять украинскую экономику. "США и Европа должны поддержать усилия Украины по борьбе с коррупцией и по укреплению их экономики и военного потенциала и, в целом, способствовать тесному сближению Украины с Западом", - сказал Кин.