Мюллер: генпрокурор Барр неверно раскрыл суть доклада о Трампе и России

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Барр составил короткую версию доклада Мюллера, но тот ей недоволен

Американский Конгресс и общественность впервые узнали о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел следов сговора Дональда Трампа с Россией, из письма генпрокурора Уильяма Барра от 24 марта. Но сам спецпрокурор указывал Барру, что в этом письме суть его выводов была представлена неполно.

Об этой позиции Мюллера стало известно из письма Барру, отправленного 27 марта, но раскрытого публично только сейчас.

Мюллер считает, что в версии Барра не хватает важной информации.

В письме Барра цитировался главный вывод Мюллера: президент Дональд Трамп перед победой на выборах не вступал в сговор с Москвой, хотя попытки Москвы установить такую связь были. Выяснилось, что как минимум 17 человек - среди них чиновники из Белого дома и советники Трампа - в общей сложности более сотни раз контактировали с россиянами.

Вывод Мюллера дал Трампу и его сторонникам повод говорить о полном оправдании президента, хотя в докладе говорится, что действия Трампа в ходе расследования можно было бы квалифицировать как попытку воспрепятствовать правосудию. Решение о том, что Трампа нельзя обвинить и в препятствовании правосудию, Барр принял самостоятельно без участия Мюллера.

Недовольство Мюллера

Мюллер критикует Барра за то, что его версия "не в полной мере отражала контекст, природу и содержание работы и выводов" его следователей и прокуроров.

В докладе Мюллера 448 страниц. В письме Барра - четыре. Кроме того спецпрокурор недоволен тем, как доклад освещался в СМИ, заявили в минюсте.

Речь идет о части расследования, посвященной обвинениям в попытках Трампа препятствовать правосудию.

О существовании письма Мюллера Барру стало известно накануне, но в среду, как раз когда Барр давал показания о расследовании Мюллера в юридическом комитете Сената, демократическое большинство в аналогичном комитете Палаты представителей обнародовало полный текст документа.

В ответ на вопрос сенаторов о том, почему Мюллер недоволен его версией доклада, Барр заявил, что предлагал спецпрокурору посмотреть на укороченную версию его работы перед публикацией, но тот отказался.

"Я спросил его, считает ли он, что письмо от 24 марта неверно отражает суть доклада, и он сказал, что нет, но то, как он освещается в прессе, его не устраивает", - сказал генпрокурор.

Демократы в Конгрессе намерены вызвать на дачу показаний самого Мюллера. Эти слушания планируются на какой-то пока не определенный день в мае, сообщил Рейтер 1 мая председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер.

Что не так с версией Барра?

В рамках расследования Мюллера обвинения были предъявлены 35 лицам, в том числе сотрудникам предвыборного штаба Трампа и членам его администрации.

После того как Барр представил укороченную и почти полностью оправдывающую Трампа версию доклада, демократы стали требовать публикации полной версии.

Следующая версия доклада была опубликована 18 апреля, но с купюрами.

Это дало демократам повод утверждать, что версия, представленная Барром "вводила в заблуждение". Лидеры демократов давно критикуют Барра за то, что он, как им кажется, выгораживает президента.

Сам Трамп считает, что расследование в его отношении вообще незаконно и называет его попыткой переворота.

"Это было попыткой переворота. Это было попыткой избавиться от президента. И мы их победили. Мы их победили", - сказал Трамп 11 апреля.