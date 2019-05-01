Путин подписал закон о "суверенном интернете". Он вступит в силу через полгода

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об автономной работе интернета в России. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основная цель нового закона, которую декларируют российские власти, - обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети.

Госдума одобрила документ 16 апреля, а 22 апреля его поддержал Совет Федерации. Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Клишас, выступая в Совете Федерации, объяснил необходимость этого закона случаями отключения интернета в разных странах.

"Были ли такие примеры у нас на территории РФ? Уважаемые коллеги, были. Была ограничена работа на определенный период времени сайта Общественной палаты РФ, потому что один из американских институтов - юридических лиц, которые регулируют данную сферу - посчитал, что ОП РФ связана с ДНР", - цитировало его слова агентство Интерфакс.

Первая версия документа появилась в декабре прошлого года, уже в феврале 2019-го он прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению в законопроект было внесено 27 поправок, но сама концепция документа осталась той же, несмотря на критику и многочисленные предложения по изменению его положений.

Что изменится

Сейчас интернет-трафик в России не имеет национальных характеристик: сигнал направляется туда, где располагаются сервера конкретного сайта. Когда закон вступит в силу, маршрутизация трафика будет перестроена, чтобы сократить объем данных, передаваемых за рубеж.

Как надеются авторы документа, в таком случае такие критически важные сервисы, как, например, государственные сайты, продолжат работать и после гипотетического отключения России от интернета.

Помимо реестра запрещенных сайтов и реестра организаторов распространения информации появится еще один - реестр точек обмена трафиком между российскими и глобальными сетями. Весь обмен трафиком будет проходить только через них. Чтобы попасть в реестр, нужно будет соответствовать критериям, которые еще предстоит разработать ФСБ.

Согласно одной из поправок, подготовленной ко второму чтению документа в Госдуме, крупные провайдеры, владеющие трансграничными каналами связи, должны будут принимать участие в учениях по отключению России от глобальной сети.

Закон также предусматривает новый подход к блокировке интернет-ресурсов. Сейчас операторы по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к IP-адресам. Однако такую блокировку можно легко обойти, сменив IP-адрес, как показала история с попытками надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

Новый закон обязывает провайдеры установить у себя оборудование для блокировки с помощью технологии DPI (от английского deep packet inspection, "глубокий анализ пакетов"). Она позволяет анализировать весь проходящий трафик и выделять в этом потоке специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Оборудование провайдерам будет установлено за счет государства.

Луговой также подготовил ко второму чтению еще одну поправку в документ, согласно которой отвечать за ограничение доступа к тому или иному ресурсу будут не операторы связи, а Роскомнадзор.

Критика закона

Документ неоднократно критиковали профильные эксперты и ассоциации, которые указывали, что его исполнение может привести к снижению скорости интернета для конечных пользователей.

Счетная палата обращала внимание, что выполнение положений документа приведет к подорожанию товаров и услуг.

Российский союз промышленников и предпринимателей направил в Госдуму отзыв на законопроект, в котором предупредил, что централизованное управление интернетом может стать причиной катастрофического отказа работы связи в России.

10 марта в Москве состоялся митинг против принятия законопроекта об изоляции рунета, на который, по данным движения "Белый счетчик", пришли более 15 тысяч человек.