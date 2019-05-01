Убийство следователя Шишкиной: возможного заказчика решено экстрадировать в Россию

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Тбилисский городской суд в среду принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, сообщил Русской службе Би-би-си его адвокат Иван Норакидзе.

Как сообщили Би-би-си в генеральной прокуратуре России, 13 ноября 2018 года в главную прокуратуру Грузии был направлен запрос о выдаче Сумбаева для привлечения к уголовной статье в связи с участием в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством.

При этом, по данным источников Би-би-си, возможно, следствие подозревает 28-летнего Сумбаева не только в мошенничестве, но и в заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Адвокаты будут обжаловать решение об экстрадиции Сумбаева в Верховном суде Грузии. "В последнем слове Сумбаев поддержал нашу позицию - его экстрадиция в Россию невозможна, поскольку там массово нарушаются права человека", - сообщил Би-би-си Норакидзе.

Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси бюро Интерпола в ноябре 2018 года. Российское следствие считало его организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.

Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.

Адвокат Александр Карабанов, чьё бюро представляет интересы семьи погибшего следователя Шишкиной, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве. Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.

По данным трех источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления ГУ МВД.

По подозрению в убийстве Шишкиной уже задержаны и помещены под стражу еще два человека. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги - 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Оба дали признательные показания и сообщили, что совершили преступление за деньги.

По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила миллион рублей. Из них часть оставил себе посредник.