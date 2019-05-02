Принцессе Шарлотте - четыре года. Опубликованы новые фото, сделанные герцогиней Кейт

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge Image caption Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон

К четырехлетию принцессы Шарлотты опубликованы три фотографии, сделанные матерью Шарлотты, герцогиней Кембриджской, в Лондоне и Норфолке.

Шарлотта, которой в четверг исполняется четыре года, была сфотографирована герцогиней Кейт в Кенсингтонском дворце в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке.

На одной из фотографий принцесса в летнем платье с цветочным принтом сидит на траве.

На других снимках она держит цветок и сидит на деревянном заборе.

Шарлотта, занимающая четвертое место в очереди на британский престол, родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне на западе Лондона.

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge Image caption Две фотографии были сделаны в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке

Герцогиня Кембриджская, увлекающаяся фотографией, в прошлом не раз публиковала собственные снимки своих троих детей.

На прошлой неделе она опубликовала три фотографии своего младшего сына Луи - к первому дню рождения принца.

Она также запечатлела первый день принцессы и принца Джорджа в детском саду и была автором официальных фото новорожденной Шарлотты.

Серия из четырех снимков была опубликована всего через несколько недель после рождения принцессы Шарлотты. На фотографиях новорожденную принцессу держит на руках ее старший брат принц Джордж.

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge Image caption Принцесса Шарлотта - второй ребенок герцога и герцогини Кембриджских

Автор всех фотографий - герцогиня Кембриджская.