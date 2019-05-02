Принцессе Шарлотте - четыре года. Опубликованы новые фото, сделанные герцогиней Кейт
К четырехлетию принцессы Шарлотты опубликованы три фотографии, сделанные матерью Шарлотты, герцогиней Кембриджской, в Лондоне и Норфолке.
Шарлотта, которой в четверг исполняется четыре года, была сфотографирована герцогиней Кейт в Кенсингтонском дворце в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке.
На одной из фотографий принцесса в летнем платье с цветочным принтом сидит на траве.
На других снимках она держит цветок и сидит на деревянном заборе.
Шарлотта, занимающая четвертое место в очереди на британский престол, родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне на западе Лондона.
Герцогиня Кембриджская, увлекающаяся фотографией, в прошлом не раз публиковала собственные снимки своих троих детей.
На прошлой неделе она опубликовала три фотографии своего младшего сына Луи - к первому дню рождения принца.
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Она также запечатлела первый день принцессы и принца Джорджа в детском саду и была автором официальных фото новорожденной Шарлотты.
Серия из четырех снимков была опубликована всего через несколько недель после рождения принцессы Шарлотты. На фотографиях новорожденную принцессу держит на руках ее старший брат принц Джордж.
Автор всех фотографий - герцогиня Кембриджская.