Бывший сотрудник ЦРУ сознался в шпионаже на Китай
Бывший сотрудник ЦРУ признал свою вину в шпионаже на Китай, сообщило министерство юстиции США. Предполагается, что этот случай связан с раскрытием сети американских шпионов.
54-летний Джерри Ли ушел из ЦРУ в 2007 году и переехал в Гонконг, где его завербовали китайские разведчики.
По информации обвинения, натурализованному американскому гражданину затем платили за информацию об американских тайных агентах.
Благодаря этому с 2010 по 2012 год Китай сумел раскрыть сеть информаторов.
Около 20 информаторов были казнены или отправлены в тюрьму. Это стало одной из главных неудач американской разведки за последние годы.
Помощник генерального прокурора по делам о преступлениях против государственной безопасности Джон Демерс заявил, что это уже третье дело меньше чем за год, в котором фигурируют американские разведчики и Китай.
"Каждый из этих случаев демонстрирует трагическое предательство страны и коллег", - сказал он.
- 62-летний норвежец получил 14 лет за шпионаж в России
- Майора эстонской армии осудили за шпионаж в пользу России. Он считался образцовым офицером
- Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионаже на территории посольства
Ли работал на ЦРУ с 1994 по 2007 год. Он признал свою вину в сговоре с целью передать информацию о государственной обороне иностранному государству, говорится в заявлении министерства юстиции.
В нем сообщается, что китайские разведчики связались с Ли в 2010 году. Они предложили ему деньги, пообещав финансовую поддержку в течение всей жизни в обмен на необходимую секретную информацию. С мая 2010 по декабря 2013 года на его счет поступили сотни тысяч долларов.
Ли завел документ, где содержалась информация о деятельности ЦРУ, включая конкретные места, в которые направлялись сотрудники американской разведки.
В 2012 году сотрудники ФБР обыскали номер на Гаваях, снятый на имя Ли, и обнаружили USB-накопитель. Следователям удалось восстановить документ, который, по-видимому, был стерт.
Во время обыска также выяснилось, что у Ли был ежедневник и адресная книга с записями, содержащими секретную информацию, полученную от сотрудников ЦРУ. Там были записаны настоящие имена агентов, места оперативных встреч, телефонные номера и информация о секретных объектах.
Сотрудники ЦРУ допросили Ли в 2012 году. Тогда он рассказал, что встречался с сотрудниками китайской разведки, но умолчал, что выполнял их задания, сообщил американский минюст. В 2013 году он сначала сказал, что ничего не знает о документе со своего USB-накопителя, но потом сознался, что сам его создал. Однако он настаивал, что не передавал его китайским спецслужбам.
Ли был арестован в аэропорту Нью-Йорка в январе 2018 года. Приговор ему будет вынесен в августе.
Операция по разоблачению агентов ЦРУ в Китае: основные даты
- 2010: Информация, которую США получали через свои источники в правительстве Китая, начала иссякать
- 2011: Информаторы начали исчезать. Непонятно, произошел ли взлом компьютерной системы ЦРУ или появился крот, раскрывающий Китаю агентов
- 2012: ФБР начинает расследование
- Май 2014: Пятерым китайским военным офицерам предъявлены обвинения в краже торговых секретов и внутренних документов для американских компаний. В том же месяце Китай заявил, что стал главной мишенью для американских шпионов
- 2015: ЦРУ вывозит сотрудников из посольства США в Пекине из опасений, что данные, украденные с правительственных компьютеров, могут раскрыть агентов
- Апрель 2017: Пекин предлагает солидные денежные вознаграждения за информацию об иностранных шпионах
- Май 2017: Четверо бывших сотрудников ЦРУ рассказали New York Times, что с 2010 по 2012 год до 20 информаторов ЦРУ были убиты или посажены в тюрьму в Китае
- Июнь 2017: Арестован сотрудник дипслужбы Кевин Мэллори. Его обвинили в выдаче секретного документа китайским разведчикам.
- Январь 2018: Арестован Джерри Ли