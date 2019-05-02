Бывший сотрудник ЦРУ сознался в шпионаже на Китай

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джерри Ли пришел на службу в ЦРУ в 1994 году

Бывший сотрудник ЦРУ признал свою вину в шпионаже на Китай, сообщило министерство юстиции США. Предполагается, что этот случай связан с раскрытием сети американских шпионов.

54-летний Джерри Ли ушел из ЦРУ в 2007 году и переехал в Гонконг, где его завербовали китайские разведчики.

По информации обвинения, натурализованному американскому гражданину затем платили за информацию об американских тайных агентах.

Благодаря этому с 2010 по 2012 год Китай сумел раскрыть сеть информаторов.

Около 20 информаторов были казнены или отправлены в тюрьму. Это стало одной из главных неудач американской разведки за последние годы.

Помощник генерального прокурора по делам о преступлениях против государственной безопасности Джон Демерс заявил, что это уже третье дело меньше чем за год, в котором фигурируют американские разведчики и Китай.

"Каждый из этих случаев демонстрирует трагическое предательство страны и коллег", - сказал он.

Ли работал на ЦРУ с 1994 по 2007 год. Он признал свою вину в сговоре с целью передать информацию о государственной обороне иностранному государству, говорится в заявлении министерства юстиции.

В нем сообщается, что китайские разведчики связались с Ли в 2010 году. Они предложили ему деньги, пообещав финансовую поддержку в течение всей жизни в обмен на необходимую секретную информацию. С мая 2010 по декабря 2013 года на его счет поступили сотни тысяч долларов.

Ли завел документ, где содержалась информация о деятельности ЦРУ, включая конкретные места, в которые направлялись сотрудники американской разведки.

В 2012 году сотрудники ФБР обыскали номер на Гаваях, снятый на имя Ли, и обнаружили USB-накопитель. Следователям удалось восстановить документ, который, по-видимому, был стерт.

Во время обыска также выяснилось, что у Ли был ежедневник и адресная книга с записями, содержащими секретную информацию, полученную от сотрудников ЦРУ. Там были записаны настоящие имена агентов, места оперативных встреч, телефонные номера и информация о секретных объектах.

Сотрудники ЦРУ допросили Ли в 2012 году. Тогда он рассказал, что встречался с сотрудниками китайской разведки, но умолчал, что выполнял их задания, сообщил американский минюст. В 2013 году он сначала сказал, что ничего не знает о документе со своего USB-накопителя, но потом сознался, что сам его создал. Однако он настаивал, что не передавал его китайским спецслужбам.

Ли был арестован в аэропорту Нью-Йорка в январе 2018 года. Приговор ему будет вынесен в августе.

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