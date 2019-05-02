Уволенный министр обороны клянется, что не допускал утечки

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Гэвин Уильямсон, уволенный в среду с поста министра обороны Великобритании по итогам расследования утечки с закрытого совещания, настаивает, что ни он, ни его подчиненные не "сливали" информацию СМИ.

24 апреля СМИ неожиданно узнали о решении членов британского Совета безопасности сотрудничать с китайской Huawei в создании мобильной сети пятого поколения. Это решение было противоречивым: многие политики опасаются, что эта китайская компания представляет собой угрозу информационной безопасности Великобритании.

На заседании присутствовало девять министров. Проводившие расследование утечки члены команды Терезы Мэй пришли к выводу, что это мог быть только кто-то из них, либо из их подчиненных.

В среду Тереза Мэй по итогам расследования приняла решение уволить Уильямсона с формулировкой об утрате доверия. Мэй, как сообщается, встретилась с Уильямсоном и сказала ему, что в ее распоряжении есть исчерпывающие улики, указывающие на его вину.

Позже Уильямсон рассказал, что Тереза Мэй в тот вечер предложила ему покинуть пост по собственной воле, но он отказался, потому что, по его словам, в утечке не виноват.

"Вендетта и судилище"

Уильямсон настаивает, что его обвинили несправедливо.

"Я ценю то, что вы дали мне возможность уйти самому, но сделав это, я признал бы, что я, мои подчиненные или мои военные советники были виновны в утечке. Это не так", - заявил он в ответном письме.

Уильямсон считает, что более полное официальное расследование могло бы его реабилитировать.

В четверг статьи об увольнении Уильямсона появились на передовицах всех британских газет. Бывший министр раздавал комментарии, в которых называл себя жертвой вендетты, а расследование - судилищем.

Корреспондент Sky News по вопросам обороны Элистер Банкэлл утверждает, что Уильямсон в разговоре с ним поклялся жизнью своих детей, что не допускал утечки.

Уголовное расследование?

Уильямсон отметил, что у него были плохие отношения с секретарем правительства Марком Сэдвиллом, который проводил расследование. Если бы дело расследовала полиция, заявил бывший министр в интервью Times, он был бы оправдан.

Оппозиция между тем задается вопросом, не нарушила ли утечка закон о гостайне. Если это так, то ответственному грозит тюремный срок. Однако в таком случае должно быть проведено уголовное расследование, и не исключено, что по его итогам выяснится, что Уильямсон невиновен.

Таким образом, уголовное расследование становится для Уильямсона лучшей возможностью оправдаться, сказал в интервью Би-би-си заместитель председателя партии лейбористов Том Уотсон.