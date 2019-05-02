Google будет автоматически удалять историю поиска и просмотров

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Компания Google будет автоматически удалять данные пользователей, собранные через поиск, приложение "Google Карты" и принадлежащий ей сервис YouTube.

Сейчас пользователь поиска, карт Google, или YouTube в любой момент может сам удалить эти данные вручную, однако далеко не все это делают, и персональные данные накапливаются в системе годами.

Теперь Google предложит еще две опции - автоматическое удаление персональных данных каждые три месяца или каждые полтора года в зависимости от выбора пользователя.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Google предлагает три варианта - удаление данных пользователем вручную, также автоматическое - каждые 3 или каждые 18 месяцев

В Google объясняют, что хотят дать пользователям больше возможностей контроля над своими личными данными.

Как заявили в кампании, изменения будут введены в течение нескольких недель.

Google не раз обвиняли в безответственном отношении к персональным данным. В ноябре компанию обвинили в слежке за пользователями.

А в апреле компания многих удивила, признавшись, что некоторые команды, которые люди дают "умным" колонкам и другой домашней электронике от Google, могут прослушивать сотрудники компании.

История просмотров видео в YouTube и записи команд домашней электронике при этом удаляться не будут.