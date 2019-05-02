Правообладатель иллюстрации University of Maryland Image caption Дрон для перевозки органа собрали специально

В США летающий беспилотник впервые доставил донорскую почку пациенту. Эксперты говорят, что такой способ поможет быстрее и эффективнее доставлять органы тем, кто в них нуждается.

Пациенткой была 44-летняя женщина из Балтимора, которая ждала почку восемь лет.

В американской структуре UNOS, которая регулирует пересадку органов, надеются, что доставка дронами приживется, потому что необходимость в этом есть: в 2018 году в списках больных, нуждающихся в пересадке органов, в США было 114 тысяч человек. При этом около 1,5% остались без донорских органов из-за проблем с логистикой, а еще к 4% органы опоздали на два часа или больше.

Для доставки использовали особенный дрон - он был достаточно мощным, чтобы долго лететь с дополнительным грузом, был оснащен камерами, системой GPS, системой мониторинга состояния почки и специальной системой для навигации в городских условиях.

Кроме того, на контейнере с почкой был установлен парашют на случай, если он отцепится от дрона.

"Это удивительно. Еще несколько лет назад я не подумала бы, что такое вообще возможно", - прокомментировала доставку женщина, которой предназначалась почка.

Правообладатель иллюстрации University of Maryland Image caption Полет дрона проходил ночью

"Доставка органа от донора пациенту - священная и очень сложная задача. Очень важно, чтобы мы нашли способ делать это более эффективно", - говорит хирург Мэрилендской больницы Джозеф Скалия, который провел операцию по пересадке почки.

"Это итог замечательного сотрудничества между хирургами, инженерами, администрацией гражданской авиации, экспертами по сбору органов, пилотами, медсестрами и конечно пациенткой. В результате нам удалось сделать прорыв в трансплантологии", - продолжает он.

Правообладатель иллюстрации University of Maryland Image caption Женщина, которой провели операцию по пересадке, уже выписана

"Знать, что этот орган ждет живой человек - огромный стресс. Но участвовать в этой важнейшей миссии - еще и большая привилегия", - отмечает Мэттью Скассеро, один из инженеров, координировавших полет дрона.

Глава НКО The Living Legacy Foundation в Мэриленде Чарли Александр заявил, что в будущем доставка органов с помощью беспилотных аппаратов может осуществляться на гораздо более длинные дистанции, что поможет решить многие проблемы, которые существуют в трансплантологии сегодня.