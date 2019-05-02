Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой

  • 2 мая 2019
A Royal Household Bureau handout photo: король Таиланда Маха Вачиралонгкорн льет священную воду на голову королевы Сутхиды Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Король Таиланда льет священную воду на голову королевы Сутхиды

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн женился на заместительнице начальника своей личной службы безопасности, дав ей титул королевы.

В сопровождении Сутхиды Тиджай король в последние годы появлялся на публике неоднократно, но до этого их отношения никак официально не объяснялись.

О том, что она отныне королева Сутхида, было объявлено накануне коронации короля Махи Вачиралонгкорна, которая начнется в эту субботу и продлится до понедельника.

В официальном заявлении королевского двора говориться, что 66-летний король Вачиралонгкорн "решил дать генералу Сутхиде Вачиралонгкорн На Айудха, своей супруге, титул королевы и статус члена королевской семьи".

Ранее король был трижды женат и разводился. От предыдущих жен он имеет семерых детей.

В 2014 году король назначил бывшую стюардессу национальной авиакомпании Thai заместителем начальника своей службы безопасности. Еще через два года он произвел ее в генералы армии.

Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Королева Сутхида имеет воинское звание генерал армии

На кадрах с королевской свадьбы, показанных вчера по таиландскому телевидению, видно, как в окружении семьи и дворцовых советников король льет священную воду на голову королевы Сутхиды. После церемонии пара поставила свои подписи в свидетельстве о браке.

Маха Вачиралонгкорн вступил на престол в 2016 году и получил титул короля Рамы X, продолжив династию Чакри, которая начала свое правление в 1782 году.

Предыдущий король Таиланда Пхумипон Адульядет умер в 2016 году. Он царствовал 70 лет.

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